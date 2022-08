Ana Obregón incendia las redes con su cuerpo en bañador a sus 67 años

Tras dos años de luto por la muerte de su hijo, Ana Obregón ha decidido volver a la gran pantalla y lo hará con la película 'Mi otro Jon', dirigida por Paco Arango. Se trata de una producción solidaria, ya que los beneficios que consigan irán destinados a la Fundación Aladina, para ayudar a los niños con cáncer y a sus familias.

La vida de Ana Obregón se hizo pedazos tras la muerte de su hijo Alessandro en 2020. Desde entonces, abandonó la industria que tanta fama le había dado y se sumergió en sanar su pérdida.

Con el paso de los años y gracias a tomarse la vida poco a poco, Ana Obregón volverá a hacer una de sus pasiones y ha dado el paso porque se trata de "una ocasión especial".

"He roto mi luto para este personaje de tu película, querido Paco Arango. Reconozco que me veo extraña vestida de colores después de dos años, pero lo he hecho de corazón por ti y por tu maravillosa película solidaria", explicaba cuando aceptó el papel.

Ahora mismo se encuentra en pleno rodaje y se la ha visto posando al lado de la actriz Macarena Gómez.

Y entre toma y toma ha tenido tiempo para hacer el gran anuncio, por fin ha creado la Fundación Alessandro Lequio, en honor a su hijo.

"Estoy muy emocionada porque después de 2 años de lucha, a veces sin fuerzas, para poder crear la fundación de mi hijo, papeleo, abogados , notarias", confesaba en su Instagram.

Pero la noticia no ha llegado sola y es que tanta felicidad solo podía devolverle su gran posado de verano.

La foto en bañador de Ana Obregón a sus 67 años

Hace unos días la actriz volvía a posar en Mallorca para la revista ¡HOLA! y ahora ha querido compartir con sus seguidores algunas de las fotos más esperadas.

Y es que la actriz durante tres décadas ha sido la encargada de marcar la tendencia y, tras dos años sin hacerlo, por fin ha llegado su momento.

Subida en una colchoneta y con gafas de sol, Ana Obregón nos recordaba quién es la reina del verano.

Y es que no podemos dejar de admirar su increíble cuerpo a sus 67 años, visto está que sabe cómo cuidarse.

Lo que está claro es que, aparte de ofrecer un posado inolvidable, se lo ha pasado de lujo posando.

Así, ha compartido algunos de los momentos más especiales junto al equipo que la fotografió: "Os dejo víeos del making-of para que veáis cómo el gran @jesuscorderophoto se tuvo que subir al tejado de casa y el fantástico estilista @franmarto lanzarse a la piscina para sujetar la colchoneta".

Ana Obregón tampoco se ha olvidado de su hijo en la publicación y es que ha querido dedicarle unas palabras: "Este posado es para ti, MI ALESS, y para tu FUNDACIÓN", concluía.

No se ha olvidado tampoco del maquillador Alberto Dugarte, íntimo amigo de la actriz: "Sabes maquillar la tristeza convirtiéndola en Luz".

