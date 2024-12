Un amigo de Kate Middleton advierte que "no ha vuelto a la normalidad" y que "es una persona diferente"

Kate Middleton desveló a comienzos de septiembre que había terminado su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que le fue diagnosticado a comienzo de 2024-

Desde entonces, la Princesa de Gales ha protagonizado diversos actos y en cada uno ha brindado su mejor sonrisa y ha lucido un aspecto saludable con el que parece que dejaba atrás sus meses más duros.

Kate Middleton en la Abadía de Westminster | Gtres

No obstante, de puertas a dentro parece que la realidad es otra, o al menos así lo han afirmado distintas fuentes a People, señalando que "está centrada en ella misma y en su familia en este momento", advirtiendo que "no se ha recuperado del todo".

Según otras fuentes que maneja el medio citado anteriormente, la terrible experiencia de Kate ha cambiado su perspectiva sobre la vida: "Las enfermedades que ponen en peligro la vida hacen que se reconsideren las prioridades. Guillermo y ella siempre han dejado claro que la familia es lo más importante".

"No se puede pasar por algo así y salir del otro lado sin sufrir cambios. Ella es una persona diferente ahora", aseguró, mientras otra fuente cercana ha añadido que "sus circunstancias cambiarán con el tiempo. Teniendo en cuenta lo que depara el futuro, sería muy sensato reconstruir lentamente y priorizar el tiempo en familia".

El príncipe Guillermo y Kate Middleton, muy cariñosos junto a sus hijos | Gtres

Y es que, tal y como indica People, la Princesa de Gales realizó 128 compromisos oficiales en 2023, por lo que recuperar ese ritmo de trabajo y exposición pública en 2025 se antoja complicado.

"No ha vuelto a la normalidad", pero hay señales de "luz al final del túnel", ha explicado un amigo de la familia. "Tiene que volver a hacerse cargo de la situación. Y lo hará si se le permite que resuelva el problema por sí sola", concluyó otra fuente.

"Los detalles siguen siendo privados, pero no tiene sentido tratar de pasar por alto la realidad de que es una enfermedad impredecible", ha señalado Robert Hardman, autor de The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy.