La razón por la que Amaia aparece en el nuevo disco de Alfred '1016' a pesar de su ruptura

A Alfred García le quedan muy pocos días para sacar a la venta su primer disco titulado '1016', un trabajo de lo más especial ya que cuenta con el apoyo de grandes artistas musicales como Paula Jornet, Santi Balmes y Carlos Sadness.

Pero las colaboraciones no acaban aquí, en el disco aparece alguien muy especial para el cantante y es su ex Amaia Romero, que interpreta la canción de 'Et vull veur' (Te quiero ver), un tema muy especial que le compuso Alfred durante su estancia en la Academia de 'OT' como regalo de cumpleaños.

En su perfil de Instagram, el ex triunfito ha publicado un vídeo donde explica la razón por la que tenía que aparecer Amaia en su disco: "Amaia tenía que estar en este disco, El vull veure es una canción que compuse para ella el día de su cumpleaños y me parecía muy romántico la idea de que ella la canta conmigo, es una regalo de los dos. Es un bonito recuerdo que define una etapa de mi vida". A parte, también ha hablado de los otros tres integrantes que colaboran con él en este gran trabajo.

"¡Aquí están! 4 colaboraciones con 4 enormes artistas, profesionales y amigos. Gracias por crear también '1016'", escribe el cantante junto al el vídeo publicado.