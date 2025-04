Alma Cortés, ingresada por una neuralgia, comparte una foto desde el hospital: "Muy doloroso y desagradable"

Hace tan solo dos días, Alma Cortés revelaba en sus redes sociales que había dado el paso de crear su propio hogar. Sin embargo, esa felicidad se ha visto empañada por un contratiempo: su ingreso hospitalario.

La hija de Raquel Bollo ha compartido un collage de cuatro fotos desde el hospital: con una sonda, esperando en una sala, con mala cara… "Un pequeño resumen de mi finde. Me he visto en otras mejores", ha desvelado con cierto humor.

Tras la preocupación, poco después ha dado más detalles de este contratiempo de salud por el que se han encendido todas las alarmas: "Finalmente me han dejado ingresada a la espera de TAC y consulta con el otorrino".

Alma Cortés, desde el hospital | Instagram @almacbcortes

Como ha desvelado, fue el jueves por la noche cuando empezó con dolores "muy muy muy fuertes" de oído, hasta el punto de perder el equilibrio, por lo que decidió acudir a urgencias. Pero apenas pudieron observar lo que pasaba "porque el dolor era insoportable".

Aún así, su diagnóstico fue neuralgia. Le pusieron tratamiento intravenoso y le dieron el alta para seguir con la medicación y recuperación desde casa. ·En casa, en vez de ir a mejor, fue a peor. Fiebres altas, dolor insoportable… hasta hoy, que decidí volver", ha confesado.

Alma Cortés, desde el hospital | Instagram @almacbcortes

A espera de las pruebas pertinentes para un diagnóstico más y para que le receten un tratamiento definitivo, Alma Cortés ha querido tranquilizar a sus seguidores y confesarles que se encuentra bien: "No es algo gravísimo, pero sí, muy doloroso y desagradable".

De momento, se encuentra ingresada "hasta nueva orden", aunque no ha dejado de lado su profesión y ha seguido subiendo contenido a sus redes sociales: "Me merezco más que nunca que me deis mucho amor".