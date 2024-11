Alfombra roja de los Premios GQ: los rituales de los famosos para tener suerte

Este año, los rostros conocidos de la música, las redes, el fútbol y la pequeña y gran pantalla se han dado cita en el Museo Reina Sofía de Madrid para no perderse los Premios GQ Men of the Year. Un evento que ha desplegado su alfombra roja para llenarse de glamour.

Y, hablando de talento, algunas de las artistas más conocidas (y queridas) del panorama musical de nuestro país han confesado a los micrófonos de Novamás cuáles son los rituales que siguen en la música, los mismos hacen para tener suerte.

Chanel Terrero

La cantante sigue cosechando éxitos tras su tercer puesto en Eurovisión de la mano de SloMo. Ha cerrado este 2024 siendo parte de los grandes festivales de música españoles, aunque ahora todo su esfuerzo está centrado en seguir creando música.

Chanel Terrero en los Premios GQ Men of the Year | Gtres

Y, aunque apenas nos ha podido dar detalles de lo que se viene el año que viene, sí que nos ha confesado que es una maniática de los rituales. Y es que, tiene una larga lista de cosas que tiene que hacer sí o sí antes de salir al escenario: "Tengo el de cuando salgo al escenario, pisar con el pie derecho. No solamente yo, sino todas las personas que salgan al escenario tienen que pisar con el pie derecho".

Además, su equipo y ella suelen tocarse el culo para desearse buena suerte y, una de las cosas que siempre hace la cantante es ponerse el tema Crazy in Love de Beyoncé. "Puedo seguir eh…", nos ha confesado, dejando claro que tiene infinidad de rituales para tener buena suerte.

Amaia

Lo cierto es que en lo rituales hay dos posturas: quienes los siguen sí o sí y quien, en cambio, no cree en ellos. Y Amaia es más de la segunda: "Yo no soy muy ritualera la verdad. Yo no tengo ningún ritual".

Amaia en los Premios GQ Men of the Year | Gtres

Pero le va igual de bien. La artista lanzó el pasado mes de octubre su single Tocoto y… ¿sacará nuevo álbum próximamente? Se vienen cositas…

Belén Aguilera

La creadora de temazos como Antagonista nos ha dado una sorpresa: va a sacar nuevo disco prontito. Pues ya tiene cerrados dos conciertos para octubre y noviembre de 2025: un Wizink y un Palau Sant Jordi.

Belén Aguilera en los Premios GQ Men of the Year | Gtres

Dos shows en los que seguirá los rituales de concentración y meditación de siempre y, por supuesto, su grito de guerra con todo su equipo. "Yo soy muy de estar sola antes y de estar visualizando", nos ha confesado.

Mar Lucas

La joven influencer que empezó siendo un rostro conocido en las redes sociales y que ahora triunfa por su música tras haber cumplido su gran sueño, ha terminado el año por todo lo alto, sacando Rota. Un tema que no solo ha sido viral en todas las plataformas, sino que además le ha servido para alzar la voz después de tanto tiempo callada. Y esto solo acaba de empezar.

Mar Lucas en los Premios GQ Men of the Year | Gtres

Y sí, Mar también tiene un ritual, aunque no solo lo utiliza en la música: "Cuando estoy muy estresada y muy nerviosa, yo soy mucho de olores, de sonidos, entonces me da mucha nostalgia la colonia de bebé, de Nenuco, y me rocío".

Naiara

En cambio, la triunfita, no tiene nada que siga cada vez que va a un show o cada vez que se sienta en el estudio. "No tengo como cosas marcadas, la verdad. Antes de salir al escenario estoy como pensando en mí, concentrada, pero no tengo como un ritual de ponerme a rezar o algo", ha confesado.

Naiara en los Premios GQ Men of the Year | Gtres

Desde que salió de la academia, ha sido un rostro habitual en los festivales de España. Y su última colaboración con Abraham Mateo un auténtico éxito. Se viene un 2025 cargado de mucha música y ¿sorpresas? Habrá que esperar.