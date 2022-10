Alexandra Pereira confiesa su problema tras ser criticada por tener "la boca deformada"

Apenas han pasado dos meses desde que Alexandra Pereira y su chico, Ghassan, dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Desde el momento en que la buena noticia fue anunciada se ha visto a la influencer fuerte y con determinación, pues no ha dejado de lado su rutina y ha seguido al pie del cañón con sus seguidores.

Sin embargo, desde hace unas semanas Alexandra Pereira guardaba en secreto unos comentarios de una seguidora que le estaban haciendo mucho daño. Ahora, durante la mañana de este sábado ha decidido compartirlos por su "salud mental".

Y es que, ante la "salvajada de mensajes" que la acusaban de destrozarse la boca, estropearse la cara y tener la boca deformada, Alexandra Pereira ha confesado su problema.

Alexandra Pereira sufre este problema desde los 15 años

"Nunca he contado esto", empezaba la influencer. "De vez en cuando me atacan los herpes. Llevo así desde los 15 años", confesaba en un texto contundente.

En épocas de estrés o ansiedad, el ataque es mayor. Y es que no podemos olvidar que Alexandra Pereira se enfrenta a los primeros meses con el pequeño Sasha y que ser mamá no es una tarea fácil.

Así, también ha querido dar respuesta a por qué tiene "la boca deformada", siempre le salen en los mismos sitios: "Los laterales del labio inferior cerca de la comisura".

Y es que aunque se ponga crema y trate de cuidarse para frenar su evolución, muchas veces no llega a tiempo y "se convierte en herida y no se cierra durante muchos días". La humedad de los labios no ayuda a favorcer la regeneración.

La influencer responde a las críticas por su problema

Tras esta primera confesión ha querido aclarar que es "muy consciente" de que sus labios "no están bien ahora mismo", pero que debido a su trabajo "no puedo desaparecer por un herpes".

Es más, ha decidido visibilizarlo a partir de ahora "para que deje de ser tabú para mí hablar de eso". Es más, ha recordado que nunca ha ocultado que se ha puesto ácido en los labios y que no lo hace desde hace más de un año.

Lo que tiene claro es que, independientemente de cómo estén sus labios ahora mismo: "Nadie me va a hacer sentir vergüenza por algo que, por un lado, no puedo controlar y que, por otro lado, es muy normal y habitual".

Deja un último mensaje para aquellas personas que la han atacado: "Es tremendamente dañino hablarle así a una persona. De verdad, seamos conscientes del daño potencial que podemos hacer".

