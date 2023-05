Alejo Sauras, muy sorprendido al enterarse de la boda de Fran Perea y Luz Valdenebro: "No lo sabía"

Alejo Sauras ha acudido este miércoles a la presentación del nuevo coche de Smart. Una cita donde pudo hablar con la prensa y confesar que los coches son una de sus grandes pasiones, y que en muchas ocasiones son su vía de escape para evadirse de cualquier problema.

Además, ha explicado cómo se encuentra su agenda profesional y ha reconocido que durante los próximos meses no va a dejar de trabajar: "Estoy ensayando una función de teatro que estrenamos a finales del mes que viene en Huelva y tenemos un año de gira ya cerrado", y a pesar de que ha explicado que a día de hoy el teatro es muy necesario en su vida también tiene entre manos una película: " Preparando una peli, que no terminamos de encajar fechas, que yo espero poder hacerla entre este verano, final de año", le ha explicado a Europa Press.

Alejo Sauras | GTRES

Pero él no ha sido el único que ha sorprendido a la prensa, ya que cuando los medios le han preguntado por el reciente enlace deFran Perea y Luz Valdenebro, el intérprete no sabía que su amigo y compañero durante tantos años se había casado y se ha llevado una grata sorpresa: "Ah, no lo sabía, ¿con Luz?, ¡ay, qué bueno! Llevan toda la vida, qué bueno, no lo sabía", y es que Fran y Luz se casaron a principios de mayo, pero no lo confirmaron hasta hace unos días. Una noticia con la que Alejo no ha podido sentirse más feliz por los recién casados, con quienes ha compartido muchos recuerdos a pesar de que hace un tiempo que no hablan: "Hace tiempo que no hablamos, pero me alegro muchísimo por los dos, porque son maravillosos los dos", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Fran y Luz se conocieron en 2009 y catorce años después han decidido sellar su amor con un enlace matrimonial al que solo acudieron familiares y amigos muy cercanos. Por lo que al haberse tratado de una íntima boda quizás muchos de los compañeros de los actores no eran conocedores de ella, como ha sido el caso de Alejo, quien a pesar de no acudir al evento desea que la pareja siga siendo muy feliz como lo ha sido hasta ahora.