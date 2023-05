Fran Perea se casa por sorpresa con la actriz Luz Valdenebro tras 14 años juntos

Fran Perea y Luz Valdenebro se conocieron en 2009 y desde entonces han mantenido una bonita relación que ahora han querido sellar frente al altar pues se han dado el 'sí, quiero'. Durante sus 14 años de relación, la pareja ha compartido más que su vida personal y es que en alguna ocasión sus carreras profesionales se han cruzado en los escenarios.

La pareja ha celebrado una boda íntima a la que únicamente han acudido sus familiares y amigos más cercanos. Una unión que la propia Luz ha comunicado mediante las redes sociales, ya que hasta el momento no se conocía que la pareja estuviese prometida y tuviera en mente planes de boda. La actriz ha compartido en su perfil de Instagram una imagen en la que aparecen ambos en primer plano y donde se puede observar como ella va vestida con una blazer blanca y un collar dorado mientras que su marido ha lucido un traje de lino del mismo color. Además, Fran sale "mordiendo" el ramo que habría llevado ella en la ceremonia: "Ahora sí... 1 más 1 = 2", una pequeña frase con la que hace referencia a uno de los temas más míticos que tiene el cantante.

Los artistas siempre han mantenido su vida privada alejada de los focos mediáticos.Fran por el momento no ha compartido ninguna publicación con respecto a su boda, pero sí ha comentado un corazón en la de su mujer. Sin embargo, el representante de Luz ha confirmado a El Español que la actriz nunca habla de su vida privada y no iba a dar detalles del enlace. Además, ha explicado que con la publicación de Instagram ya lo ha dicho todo, debido a esta discreción se entiende que la pareja no haya anunciado antes su enlace.

En este post que ha compartido la actriz, se puede observar que este enlace ha alegrado a muchos de sus compañeros. Elena Furiase, Amaia Salamanca o Itziar Castro son algunas de las compañeras que han felicitado a los recién casados: "Felicidades!!!", "Enhorabuena" o "¡Toma!", son los mensajes que les han mandado respectivamente.