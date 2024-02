Alejandro Sanz sorprende a su hija Manuela el día de su graduación: "Ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo"

Una vez más, Alejandro Sanz ha conseguido que a sus seguidores se le salten las lágrimas. ¿El motivo? La sorpresa que le ha dado a su hija Manuela el día de su graduación. Y ha sido él mismo el que ha compartido este emotivo momento con el que ha dejado constancia de la buena relación que mantienen a pesar de la distancia y que, sobre todo, no piensa perderse ninguno de sus logros.

"Qué bonita inocencia la tuya, mi niña. Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles, ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación vida mía. Te amo", ha escrito el cantante en una publicación en la que se puede ver la sorpresa que se ha llevado la joven al ver a su padre, a quien no esperaba para nada en este día cargado de significado y que ahora seguro que nunca olvidará.

Alejandro Sanz, Rachel Valdes y Manuela en 2020 | Gtres

Además, Alejandro también ha compartido los mensajes que se intercambiaron días antes, en los que Manuela le informa del día de su graduación y el cantante, ocultando la sorpresa, le dice que no podrá ir por el nivel de trabajo que lleva. Unas palabras a las que su hija responde: "Ya papi, me imaginé. No pasa nada". Pero lo que nunca se habría imaginado es que el artista recorrería kilómetros solo para ver su cara de felicidad y, por supuesto, sus lágrimas al descubrir que sí estaría en este día.

Manuela nació fruto de la relación de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, concretamente el 28 de julio de 2001. Cuatro años después, la pareja separó sus caminos, pero no se terminó su amor, sino que se transformó en una amistad que perdura a día de hoy. Ambos han demostrado que su hija es su más absoluta prioridad y que estarán unidos siempre por su bien.