Alejandro Sanz revela cómo se encuentra tras su preocupante mensaje: "He tenido un brote fuerte"

Consciente de la preocupación de sus seguidores tras el mensaje que publicó este fin de semana en redes sociales confesando queestá "triste" y "cansado", y que "a veces no quiero ni estar, literalmente", Alejandro Sanz ha roto su silencio. Y lo ha hecho de nuevo de madrugada y una vez más a través de Twitter para revelar cómo se encuentra y agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días tras reconocer el complicado bache que está atravesando.

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas", ha comenzado, explicando que aunque "he tenido un brote fuerte este fin de semana", de ahí la inquietante confesión que ha provocado que muchos se preocupen por su salud mental, su recuperación va por el buen camino y poco a poco se encuentra mejor: "Aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Tras las especulaciones sobre una posible cancelación de la gira con la que va a recorrer nuestro país, y que arranca el próximo 3 de junio en Pamplona, el cantante de 'Corazón partío' ha dejado claro que no es algo que pase por su cabeza en estos momentos; en sus propias palabras, "con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante". "Además creo que encerrarme no es buena idea" añade, dejando entrever que su regreso a los escenarios españoles le vendrá bien para recuperarse al 100% y volver a ser el Alejandro que todos conocemos.

"Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana", se ha despedido, agradeciendo una vez más la oleada de mensajes de cariño y apoyo que ha recibido desde que hizo públicos sus problemas de salud mental y lanzando a sus seguidores un mensaje de esperanza: "El sol está de camino".