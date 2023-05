Raquel Perera revela cómo está su exmarido Alejandro Sanz tras su preocupante mensaje donde aseguraba que no está bien

Alejandro Sanzno está atravesando por un buen momento. Y así lo ha revelado con un mensaje publicado en la madrugada de este sábado en su cuenta de Twitter que ha activado las alertas sobre su salud mental. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", ha confesado.

Más sincero que nunca, el cantante ha reconocido que "en ocasiones no quiero ni estar. Literalmente"; aunque asegura que está "trabajando" para volver a ser el mismo de siempre: "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer".

"Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha concluido, visibilizando así la importancia de la salud mental e intentando ayudar a todos aquellos que, como él, aunque no ha dado ninguna pista de qué le sucede, o si su estado anímico se debe a problemas de índole personal o profesional, no están bien.

Un mensaje que ha desatado una gran preocupación por el cantante sobre el que ahora se pronuncia su exmujer, Raquel Perera. Confirmando que ha hablado con él y revelando que Alejandro "está bien", la empresaria ha quitado hierro a su publicación, afirmando que "tampoco creo que sea tan alarmante", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos", ha explicado, aplaudiendo la "valentía" y la "generosidad" del padre de sus hijos Dylan y Alma: "Es un mensaje muy útil y va a ayudar a mucha gente", ha asegurado.