Alejandra, hija de Bertín Osborne, sobre qué le parece que su padre haya reconocido al hijo de Gabriela Guillén

Demostrando una vez más su educación y su saber estar ante las cámaras, y después de que sus hermanas Claudia y Eugenia Osborne se hayan desmarcado del comunicado de Bertín Osborne asumiendo la paternidad del hijo de Gabriela Guillén tras llegar a un acuerdo amistoso a pocos días de someterse a las pruebas de ADN, Alejandra Osborne ejerce de portavoz de la familia y, confirmando que estaba al tanto de la decisión de su padre, ha revelado a Europa Press cómo es la relación entre el artista y la paraguaya, y si ya ha podido conocer a su nuevo hermano.

Gabriela Guillén | Gtres

"Me parece fenomenal que se haya solucionado todo. Ya lo habéis leído en el comunicado ¿no? Que todo está arreglado, que se llevan bien y que todo va a ser por el niño... así que fenomenal. Me parece genial" ha confesado sonriente, reconociendo que ella "sabía que iba a pasar, o sea que sí".

"Lo que pasa es que bueno, las cosas llevan su tiempo y cuando al principio han sido un poco raras, pues después hay que hablar y hacer las cosas como se tienen que hacer" ha añadido, asegurando que su padre y Gabriela no es que hayan tardado en llegar a un acuerdo porque su padre haya sido "cabezota", sino porque quería hacer las cosas bien antes de reconocer la paternidad del pequeño.

Alejandra Osborne atendiendo a la prensa | Europa Press

Un niño al que Alejandra revela que no conoce y al que ni siquiera ha visto en fotos: "No he visto nada, no. Nada, nada. Me tengo que ir, es que llego tarde. Perdona" ha zanjado evitando pronunciarse sobre si le gustaría tener relación en un futuro con su nuevo hermano y con Gabriela Guillén.