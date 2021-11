Adriana Abenia muestra el resultado de su cara tras ponerse bótox por primera vez

Hace poco más de una semana Adriana Abenia abría un debate sobre los niños en la escuela. Y es que, después del delicado momento que vivió su hija Luna en el colegio, la presentadora se vio en la necesidad de visibilizar este problema a través de sus redes sociales tras el sufrimiento al que se tuvo que enfrentar la niña de tres años.

Sin embargo, el motivo por el que ahora es noticia dista mucho del anterior. Resulta que la actriz ha decidido aventurarse en un nuevo mundo para acabar con un pequeño complejo:"Jolín, cuando duermo frunzo el ceño. No es que me esté viendo ni grabando por la noche, me lo dice Sergio'', son las palabras con las que Adriana comenzaba a relatar su experiencia.

Pese a que hay muchas celebrities que prefieren no contar los retoques estéticos que se realizan, la escritora no ha tenido reparo en desvelar públicamente qué es lo que se ha hecho. Y es que, se ha inyectado bótox para poner fin de una vez por todas a las pequeñas arrugas faciales.

Adriana Abenia se pone bótox por primera vez | Instagram

Haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, Abenia ha asegurado que no es "una tía que esté todo el día enfadada'' y que por eso ha puesto solución a la arruga del ceño.Y es que, a pesar de que hay otras que no le molestan, esta en concreto le incordiaba: "Las de expresión de sonreír me encantan, pero esta no''.

Tras mostrar el resultado, confesaba que no se le notaba ''absolutamente nada'' y, pese a que el corazón le había ido ''a cien por hora'', se había comportado ''cojonudamente bien''.

Adriana Abenia muesta el resultado tras su retoque estético | Instagram

Seguro que te interesa...

El enfado de Adriana Abenia al ver lo que han hecho con una foto suya sin su permiso