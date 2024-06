Adrián Lastra entra en quirófano y cuenta el motivo: "Al abrir la boca me vio una cosa en la garganta"

Adrián Lastra generaba muchas preguntas entre sus seguidores publicando una foto desde la habitación del hospital. Con la bata, el gorro, unos patucos y con hombros encogidos mostrando su sorprenda, el actor contaba que "de repente" entraba en quirófano.

Adrián Lastra, en la habitación del hospital | Instagram

Horas después, con el objetivo de no alarmar a sus seguidores, el actor compartía otra imagen (ya desde la cama tras salir de quirófano) donde contaba qué es lo que había ocurrido y cómo se encontraba: "Salgo de lujo y como un toro".

"Os quería contar lo que ha pasado. Antes de nada, Gracias por todos vuestros mensajes!", así ha comenzado el comunicado. Y es que tras una consulta al otorrino, el especialista le vio algo en la garganta: "Tenía una consulta con el otorrino y al abrir la boca me vio una cosa en la garganta". Tal como ha contado, él ya era consciente de que tenía algo en la garganta: “Yo sabía que tenía, pero siempre me decían que no pasaba nada". A lo que el doctor le mandó al día siguiente a operarse: "Esto no puede estar ahí... Telo tengo que quitar ya".

Adrián Lastra | Gtres

Y de esta forma ha confesado que de la noche a la mañana le tuvieron que extirpar un pólipo en la garganta: "Y así pasó, al día siguiente quirófano, sedado dormido como una mona y ya sin el pólipo en la garganta!".

El concursante de El Desafío, se encuentra a esperas de los resultados: "Está todo bien!!! Que nadie se alarme!".