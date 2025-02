La actriz Gabriela Andrada, hija de Minerva Piquero: un comentado posado que mezcla moda y arte

Gabriela Andrada, hija de la exmeteoróloga de Antena 3 Minerva Piquero, ha estado recientemente de promoción de su nueva película, en la que interpreta su papel primer papel protagonista. Además, en las últimas semanas ha estado presente en la gala de los Premios Goya como entregadora del premio a Mejor Vestuario y en la gala de los Fotogramas de Plata.

Sin embargo, una de las últimas fotos que ha publicado en Instagram que más ha llamado la atención ha sido una en la que la joven, de 26 años, sale con un top hecho con unas manos negras que le cubren los pechos posando en un salón de estilo clásico, con molduras en la pared y relieves flroales. El carrusel se completa con una foto de una cita literaria, de un paisaje desde el aire y de uno de los ángeles del puente Sant'Angelo de Roma.

El posado, cómo no, ha revolucionado a sus seguidores con miles de me gusta (más de 37.800) y cientos de comentarios aplaudiendo su originalidad y belleza: "¿Pero qué fantasía de top es esa?"; "Qué belleza, no tengo palabras"; "Dios mío, que hermosura de mujer"; o "Menuda obra de arte, Gabriela.

¿De qué diseñador es el top de manos que lleva Gabriela Andrada?

La pieza que luce Gabriela es obra del diseñador de moda español Álvaro Calafat y forma parte de la colección Oddities Odyssey, que se presentó en la MBFW Madrid del año pasado. En ella, el malagueño ha creado un "gabinete de curiosidades o cuarto de las maravillas" con "objetos extraños, coleccionables y misteriosas imágenes".

Otros diseños están creados con impresión 3D, incorporan texturas hechas a mano y técnicas de revelado sobre tejido. Los tejidos que suele usar son seda, algodón, piel y Tencel, una fibra natural que se extrae de la pulpa de madera de diferentes árboles y plantas como el eucalipto, el pino, la haya o el abeto.

Álvaro es el director creativo de su propia firma, Álvaro Calafat 1995. Estudió diseño de moda y en su segundo año ya presenta su primera colección y unos meses más tarde, la segunda. Pero es su tesis final de carrera la que le abrió las puertas de la 080 Barcelona, que le sirvió como trampolín al mundo profesional. Además, completó sus estudios con un máster en Womenswear en la Universidad de Almería (UAL).

Así es Gabriela Andrada

Gabriela nace en Madrid en 1999, es hija de Minerva Piquero y del economista Juan Mario Andrada y la hemos podido ver en series como Los Protegidos: ADN y Los herederos de la tierra.

En una entrevista a la revista ¡Hola! explicó que le daba mucha vergüenza contarle a su madre que quería ser actriz hasta tal punto que "no se lo dije normal, lo hice llorando como si estuviera revelando que hubiera matado a alguien". Esas dudas eran porque no se veía captando la atención en un escenario o un casting: "¿Por qué alguien querría mirarme a mí?", afirmaba en la revista. Una vez tomada la decisión, cuenta que su madre la apoyó en todo momento y que desde el principio la acompaña a las pruebas que tiene que hacer.

En la misma conversación con el citado medio revela que cuando ya empezó a trabajar y a hacer castings tuvo un accidente de coche que le obligó a parar más de un año: "Me partí la boca, perdí los dientes de arriba, tuve que hacerme injertos óseos… Fue como empezar de cero. Por eso estoy, quizá, más orgu­llosa todavía de haber vuelto".