Huevos y otros alimentos que guardas mal en la nevera y no lo sabías

Todo el mundo tiene determinados sitios en la nevera donde guarda algunos alimentos. Por costumbre o por la organización del espacio, pero siempre se suele hacer de la misma manera. Sin embargo, la colocación de los alimentos en el frigorífico es algo a lo que debería prestar más atención ya que hay algunos productos que es mejor no dejar en ciertos lugares.

A continuación, te enseñamos donde tienes que guardar cada comida para que se mantenga siempre apetecible.

Cada producto tiene su lugar en la nevera

A la hora de guardar los alimentos, todo depende de la temperatura media de cada parte del frigorífico. Por ejemplo, si estás buscando un lugar que no sea muy frío, la puerta es el sitio más cálido y con más cambios de temperatura. Mucha gente cree que este el sitio ideal para guardar los huevos con su huevera, pero, sin embargo, es todo lo contrario.

La cáscara del huevo al ser porosa, es más probable que penetren a través de ella algunas bacterias como la de la salmonela. Especialmente con la condensación y los cambios de temperatura que se producen en ese lugar de la nevera. Es mucho mejor dejar los huevos al fondo de alguno de los cajones.

Los huevos no son el único producto que lo guardamos donde no le corresponde. Lo normal es guardar el brick de leche o la mantequilla también en la puerta, algo que no es aconsejable. Los lácteos al ser bastante delicados, es preferible guardarlos en otro sitio de la nevera en el que no varíe tanto la temperatura para que aguanten más en un buen estado.

Para la carne y el pescado que todavía están crudos, el estante inferior del frigorífico resulta el mejor lugar ya que es la zona que más fría se mantiene. Y luego en los estantes superiores deberíamos guardar otros alimentos perecederos y ya cocinados, y el cajón inferior reservarlo para frutas y verduras.

