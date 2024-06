Haz en casa tu propio helado tipo Ben and Jerrys saludable

El verano es sinónimo de altas temperaturas y por eso no paramos de buscar sabores refrescantes que nos ayuden a atemperar nuestro cuerpo. Cuando el calor aprieta, ¿hay algo más reconfortante que disfrutar de un delicioso helado? Imagina poder recrear en casa tus helados favoritos, como, por ejemplo, los Ben and Jerrys. Todo un sueño, ¿verdad? Pues deja de soñar porque Emily Costa, conocida por su pasión por la cocina y por ser la hermana de la reconocida modelo Malena Costa, comparte en su cuenta de Instagram @myebycosta una receta especial para un helado que no solo es fácil de hacer, sino que también es saludable y sabroso.

Ingredientes

4 plátanos muy maduros congelados en trocitos

1 cucharada de yogur griego

1 cucharada de mantequilla de cacahuete

4 onzas de chocolate 85%

Los plátanos aportan dulzura natural y una textura cremosa al helado, mientras que el yogur griego añade proteínas y una consistencia más suave. La mantequilla de cacahuete y el chocolate 85% proporcionan grasas saludables y antioxidantes, haciendo de este helado casero una opción deliciosa y nutritiva para cualquier ocasión.

A continuación, te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Paso a paso

1. Corta los plátanos en trozos y congélalos hasta que estén firmes.

2. Coloca los plátanos congelados, el yogur griego, la mantequilla de cacahuete y el chocolate en trozos en el vaso de un procesador de alimentos.

3. Procesa todos los ingredientes hasta que la mezcla tenga una textura suave y cremosa.

4. Una vez alcanzada la consistencia deseada, sirve el helado inmediatamente o colócalo en el congelador durante unos minutos para que adquiera una textura más firme.

Si quieres innovar, puedes usar mantequilla de almendra o avellana y obtendrás un sabor diferente. También puedes añadir toppings, como nueces, almendras o más chocolate, para personalizar el helado y adaptarlo a tu gusto o al de tus invitados. Crear tu propio helado casero no solo te permite controlar los ingredientes, sino también experimentar con sabores y combinaciones únicas que harán las delicias de todos en casa. Con unos pocos ingredientes básicos y un simple procesador de alimentos, podrás disfrutar de un postre cremoso y fresquito, perfecto para cualquier ocasión este verano.

