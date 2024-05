Harvard descubre las dos bebidas que son igual de sanas que el agua

Siempre se ha dicho: no hay bebida más sana que el agua. Pero, ahora, un estudio de la Universidad de Harvard ha demostrado que quizás no es tan segura esta afirmación. Y es que, con su investigación, han concluido que hay dos bebidas igual de sanas que el agua: el café y el té.

La Universidad de Harvard siempre está publicando estudios importantes. Hace muy poco, publicaron un estudio de 30 años que revelaba los alimentos ultraprocesados más peligrosos para nuestra salud. Pero ahora, la universidad ha mostrado al mundo una investigación muy interesante.

El estudio en concreto dice que el café y el té, en consumo controlado, son bebidas igual de saludables que el agua. Eso sí, sin añadirles azúcar ni ningún edulcorante de cualquier tipo para no alterar sus efectos.

¿Por qué el café?

Por una parte, aunque la mayoría piense lo contrario, el café ha demostrado tener efectos muy positivos para nuestra salud. Como un menor riesgo de muerte prematura, ciertos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y diabetes tipo 2. Además, tiene magnesio y vitamina B2.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cafeína puede no ser adecuada para todas las personas. Y es que puede aumentar temporalmente la presión arterial. Las mujeres que están embarazadas, intentando quedarse o están amamantando, deben tener cuidado con la cafeína.

¿Y el té?

Por otra parte, el té proviene de la planta Camellia sinensis y tiene muchas variedades. Según los compuestos químicos que más predominen en el tipo de té, ofrece uno u otro beneficio. En general, tienen un efecto antioxidante que ayuda a combatir el hipertiroidismo y envejecimiento, además que tiene efecto antiinflamatorio.

El té se ha asociado con un menor riesgo de muerte prematura, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2.

Ambos productos tienen propiedades antioxidantes y son una buena fuente para regular los niveles de azúcar en sangre. Aunque este estudio habla de estas dos bebidas como sanas, no implica que el agua no sea la bebida más recomendable y no debe ser sustituida por ninguna otra bebida.

¿Cuánto café y té puedo tomar en mi día a día?

Recordamos que se debe beber unos dos o tres litros de agua al día, que equivale a unos ocho vasos de agua.

Por lo que se refiere al café, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ha dicho que la cantidad de cafeína diaria para una persona sana y adulta es de 400 miligramos. Esto se traduce en unas tres o cuatro tazas de café al día.

Las cantidades recomendadas de té no varían a las del café. Es saludable tomar entre 3 o 4 tazas al día. Eso sí, si lo combinas con el café, debes disminuir. Lo ideal es no superar la dosis recomendada de cafeína al día.