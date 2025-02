Cómo elegir el chocolate más saludable: estos son los detalles en los que tienes que fijarte

A quién no le apetece una onza de chocolate después de comer o, incluso, antes de dormir… Y no es malo, solo tienes que saber qué chocolate elegir, pues no todos son igual de saludables. No te cuento nada nuevo, ¿no? Pero sí te voy a explicar en qué detalles tienes que fijarte.

Si bien es cierto que el chocolate puede formar parte de una dieta equilibrada, depende de en qué medida lo consumimos y cuál. No todos son iguales y su composición es la que influirá en tu salud. Elegir una tableta de chocolate no es tan difícil como crees.

Chocolate troceado | iStock

Debes fijarte en estos detalles:

-El porcentaje de cacao: a mayor porcentaje, menos azúcares añadidos y más antioxidantes beneficios. Por lo tanto, un chocolate que tenga al menos un 80% de cacao será más saludable que el que lo tenga por debajo.

-El contenido de azúcares: siempre tiene que ser bajo. El azúcar, además de reducir los beneficios del cacao, afectará significativamente en tu salud.

-Tipo de grasas: otro aspecto a tener en cuenta. Debes fijarte en que provengan de la manteca de cacao, evitando las grasas trans o hidrogenadas.

Comprar chocolate en el supermercado | iStock

-Ingredientes adicionales: hay que evitar (aunque no prohibir) aquellos chocolates que estén rellenos o que contengan aditivos. Las opciones más puras, con menos ingredientes y más contenido de cacao siempre serán mejores.

Recuerda que debes consumirlo con moderación, prestando atención a sus componentes para así aprovechar sus beneficios. Y, si el chocolate con más porcentaje te resulta amargo o demasiado intenso, cabe destacar que es cuestión de adaptar el paladar, empezando por una pequeña cantidad y aumentándola gradualmente. Se puede disfrutar del chocolate sin perjudicar tu salud.