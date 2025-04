Chips de ravioli crujientes: la receta viral del momento perfecta para dipear

La pasta, ese básico de la despensa que todos tenemos, suele reservarse para platos principales, desde unos espaguetis con salsa boloñesa hasta una lasaña bien gratinada. Pero ¿y si te dijéramos que puede convertirse en el picoteo más original y crujiente de la semana? Los raviolis fritos en freidora de aire, una nueva forma para comer pasta que está triunfando en las redes sociales.

¿Lo mejor? No necesitas ser un chef experto ni pasar horas en la cocina. Con pocos ingredientes y en menos de 15 minutos tendrás un aperitivo crujiente y rico. Y sí, la freidora de aire hace todo el trabajo duro por ti.

Esta receta tan espectacular la han publicado muchísimos creadores de contenido, y cada uno lo hace a su manera. Por lo que aquí os hemos dejado los ingredientes y el paso a paso más repetido:

Ingredientes

Para los raviolis:

Raviolis frescos

Queso parmesano rallado

Pimienta negra al gusto

Aceite de oliva extra

Para la salsa:

1 cucharada de queso ricotta

1 cucharada de yogurt griego

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Aceite de oliva extra

Preparación paso a paso

1. En un bol, mezcla los raviolis frescos con un chorrito de aceite de oliva, queso parmesano rallado y pimienta negra. Remueve bien para que queden bien impregnados.

2. Coloca papel especial para freidora de aire en la cesta y distribuye los raviolis en una sola capa, sin amontonar.

3. Programa la freidora de aire a 180 °C durante 5-10 minutos, removiendo a mitad de tiempo para asegurar una cocción homogénea.

4. En otro bol preparamos la salsa, mezcla el ricotta con el yogur griego, un toque de sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Remueve hasta que tengas una crema suave y homogénea.

5. Sirve caliente para disfrutar de su toque crujiente.

Consejos para que te salgan los raviolis fritos más a tu gusto

Para esta receta podemos utilizar cualquier tipo de relleno de raviolis, por lo tanto podemos escoger el que más nos guste. Hay rellenos de muchos tipos, de carne (pollo, ternera, jamón, etc) verduras (espinaca, calabacín, etc.) o de queso (cuatro quesos), que siempre puedes encontrarlos en cualquier supermercado. Además, al ser una pasta precocinada, no hay necesidad de hervirla antes de la preparación.

En el caso que quieres probarlas con otras salsas, aquí dejamos algunas ideas:

Salsa de tomate casera, para los más clásicos.

Pesto de albahaca, una opción más al estilo italiano.

Salsa romesco, una combinación más catalana.

Salsa alioli, para darle un toque de ajo.

Salsa brava o picante, para los amantes de sabores más fuertes.

Salsa | Pixabay

Tanto si los haces para un aperitivo rápido como para un entrante de alguna comida, estos raviolis fritos seguro que triunfan. ¡Que aproveche!