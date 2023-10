Así de fácil es hacer crackers de queso

Si estás cansada de preparar siempre los mismos aperitivos y quieres hacer algo diferente para sorprender a los tuyos, has dado con el artículo adecuado. Aquí encontrarás una receta que nos proponen Lorena y Toñi desde su perfil de Instagram @lasrecetasdemimadre. Es tan fácil, que solo se necesita un ingrediente.

¿Cómo se preparan los crackers de queso?

Coge unas cuantas lonchas de queso cheddar y corta cada una de manera que queden cuatro cuadrados. Después, colócalos en la bandeja del horno (con papel especial para que no se peguen) dejando suficiente espacio entre ellos.

Una vez hecho esto, con una pajita, haz un agujero en el centro de cada trozo. ¿Para qué sirve? Este agujero evitará que el queso se infle y se expanda. Lorena y Toñi comentan que "se derretirá, pero conservará prácticamente su forma".

Es el momento de llevar a hornear. Mete el queso en el horno a 140 °C durante 20 minutos.

Cuando lo saques, no te preocupes si ves que el queso ha quedado blando. No lo has hecho mal, es así, porque al cabo de un rato se van a endurecer.

Para rematar, puedes añadirle una pizca de sal.

Como verás al final del vídeo, "dipean" en una salsa blanca para darle más sabor al queso. Esa salsa es salsa de yogur, como la del kebab, y se prepara de la siguiente manera.

Así se hace la salsa de yogur de kebab

Esta receta también es de @lasrecetasdemimadre y no cuesta nada de preparar.

Ingredientes:

Yogur griego

Mayonesa

Hierbas provenzales

Orégano

Sal

Ajo en polvo

Zumo de naranja

La cosa es tan fácil como poner en un bol los ingredientes. Primero pon el yogur griego y 3 cucharadas de mayonesa. A continuación, es el turno de una cucharada de hierbas provenzales, una cucharada de orégano, una de ajo en polvo y una pizca de sal. Por último, tres cucharadas de zumo de naranja. Si, por lo que sea, no quieres ponerle zumo de naranja, Lorena y Toñi sugieren que lo sustituyas por naranjada, zumo de limón o una cucharada de azúcar.

Con todo ya dentro del bol, mézclalo bien hasta que te quede la salsa homogénea.

Y, ahora sí, este aperitivo ya estará a punto para servir.

Bonus track: cuáles son las hierbas provenzales

Como a lo mejor ya sabrás, esta mezcla de hierbas es originaria de Francia, por eso se conocen por el nombre de la región de Provenza.

Esta combinación está compuesta por plantas secadas que proceden de la cuenca del Mediterráneo (que va desde el sur de Europa hasta la parte más occidental de Asia, pasando por el norte de África). El mix está formado por tomillo, mejorana (originaria del Mediterráneo oriental), orégano, romero, albahaca, hinojo, perifollo (también conocido como perejil francés), estragón, laurel, ajedrea y lavanda. Es posible que este listado cambie, según el bote que compres, ya que se pueden quitar y añadir hierbas.

Además de para esta receta, las hierbas provenzales son ideales para añadir a la carne en una barbacoa, para acompañar un guiso y un pescado.