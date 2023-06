Alimentos que llevan azúcar aunque no lo parezca

No hace falta tener grandes conocimientos en interpretación del etiquetado para saber que los alimentos dulces son ricos en azúcares libres. Es por ello que no solemos necesitar mirar la etiqueta, ya que sabemos lo que estamos comiendo, y, a partir de ahí, decidimos. Sin embargo, los azúcares pueden pasar desapercibidos en alimentos donde predominan otros sabores, en los que puede que ni nos lo planteemos al dar por hecho que no los van a llevar.

Es importante que tengamos toda la información, para luego poder realizar elecciones conscientes, muy especialmente si tenemos resistencia a la insulina o diabetes. Esto no quiere decir que sean alimentos que no podemos comer, sino que conociendo su valor nutricional y nuestro contexto, elegiremos desde un lugar más libre.

Crema de vinagre balsámico

Normalmente, encontraremos el azúcar en los ingredientes de su etiqueta como "concentrado de mosto de uva", que puede sonar a fruta, pero tanto los zumos como los concentrados de zumos son azúcares libres, tal y como describe la Organización Mundial de la Salud. En este caso, dependiendo de la crema, pueden suponer entre un 26 % a un 46 % de la composición del producto.

Kétchup

En el listado de ingredientes estos aparecen nombrados por orden de cantidad, en orden decreciente. En los kétchups, el azúcar es el segundo ingrediente tras el tomate. Entre una quinta y una cuarta parte de estos productos son azúcares.

Cerveza con limón

Esta bebida contiene menos alcohol que la cerveza, pero lleva azúcares añadidos en cantidades similares a las de cualquier refresco. Sería algo así como consumir un refresco con un poco de alcohol.

Tónica

Su sabor amargo puede hacer olvidar que se trata de un refresco como otro cualquier con un contenido de azúcares similar a cualquier otro.

Ensalada de cangrejo

En la sección de refrigerados del supermercado, podemos encontrar algunos platos preparados como envases con ensalada de cangrejo. Al denominarse ensalada, automáticamente lo asociamos con un alimento de interés nutricional. En primer lugar, destacar que no suelen llevar más allá de un 0,1% de cangrejo, pero es que además de eso, suelen llevar azúcares añadidos, en cantidades similares a beberse un refresco, por cada envase de ensalada.

Sazonador para fajitas

Lo que a simple vista puede parecer una mezcla de especias, en algunos casos, es azúcar como ingrediente mayoritario, suponiendo más de la mitad de la composición del producto.

Salsa de curry

En estos envases con la salsa ya preparada y lista para añadir a los platos, normalmente tras el agua y el aceite, suele haber azúcares añadidos, que pueden suponer hasta la tercera parte del producto.

Salsa rosa

Al contrario que la mayonesa, que lleva una cantidad muy pequeña de azúcares, esta salsa rosa que se suele añadir a mariscos y ensaladas sí lleva azúcares en cantidades a tener en cuenta.

Pan de hamburguesa o de perrito caliente

Muchos panes de molde o tostados llevan azúcares añadidos, pero en una cantidad muy pequeña y no relevante. Sin embargo, en las variantes de pan de hamburguesa o de perrito caliente tienen cantidades que suelen oscilar entre los 6 y 10 g por cada 100 g.

Salsa de soja

Aquí hay mucha diferencia según la marca que se compre. Si bien la buena salsa de soja no lleva azúcares, y así hay muchas marcas a la venta que no los llevan, nos podemos encontrar famosas marcas de salsa de soja que llevan nada menos que un 40% de azúcares.