El truco para evitar que el maquillaje haga arrugas en la piel debajo de los ojos

Hay personas que, debido al maquillaje, tienen una serie de arrugas debajo de los ojos. Pero esto no debe ser un drama, ya que hay un truco para hacer que esto no ocurra, y se basa en hidratar bien la zona. De esta manera, el maquillaje no penetrará la zona de la ojera y no se acumulará en forma de arruga, pero ¿cómo conseguir hidratarlo?

La idea consiste en realizar una mezcla de contorno de ojos y corrector, y aplicar una pequeña dosis de ella con cuidado o realizando ligeros toques en la zona para que vaya absorbiendo correctamente.

Primer plano de una mujer aplicándose una crema | Pexels

Por otro lado, otra forma de hacerlo es aplicar la crema o el sérum en la zona y, cuando esto se haya absorbido por la piel, aplicar el corrector para que no se acumule en forma de arruga. Además, también es importante aplicar una cantidad pequeña de corrector para que no se marquen más las arrugas en caso de ya tenerlas.

Si deseamos conseguir que los resultados de este truco sean óptimos, lo mejor es aplicarlo con una esponja, de manera que se podrá repartir de una manera más uniforme y duradera. Si se hace de esta manera, se puede finalizar el proceso dando unos ligeros golpes de maquillaje en polvo.