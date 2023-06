¿Qué es el Backwards Make Up?: La tendencia de maquillarse al revés

La mayoría de los seres humanos somos animales de costumbres: elegimos el mismo camino para ir al trabajo, nos acostamos en el mismo lado de la cama y seguimos una rutina diaria de maquillaje. Sin embargo, no todo lo que hacemos de forma habitual es necesariamente la mejor manera de hacer las cosas; a veces es necesario atreverse a hacer cambios que puedan mejorar nuestro día a día.

Y precisamente ese es el objetivo de este artículo: presentarte una nueva forma de maquillaje que te permitirá obtener un resultado más natural y favorecedor este verano. Te hablaremos del Backwards Make Up.

Maquillarse al revés, la tendencia del verano

Una de las propuestas de maquillaje que los expertos recomiendan para lograr excelentes resultados este verano es el Backwards Make Up o, en español, la técnica del maquillaje al revés. "Para que el efecto sea más natural y el maquillaje se quede más integrado, los productos se aplican en el orden inverso, no así los cosméticos. Aquí solo estaríamos hablando de técnica de color", explica David Deibis, uno de los make up artist más famosos de España y maquillador oficial de la marca Perricone MD.

Es decir, esta nueva tendencia de maquillaje propone que te apliques tus cremas y sérums en el orden habitual y que luego cambies la forma en la que te aplicas la base y el countouring.

"Con esta tendencia, primero contorneamos con un producto de contorno o bronzer"

"Tradicionalmente, después de tener la piel preparada e hidratada con nuestro 'skincare', hubiéramos ido directas a aplicar la base de maquillaje, sin embargo, con esta tendencia, primero contorneamos con un producto de contorno o bronzer que se puede aplicar sobre la piel con la ayuda de las yemas de los dedos para definir los ángulos del rostro" señala Deibis. De este modo, "aportaremos un efecto pronunciado en aquellas zonas en las que más suele incidir el sol, como línea del cabello, pómulos o el mentón".

A continuación, "seguiremos con la base de maquillaje, que la aplicaremos con una brocha gruesa en movimientos circulares para que se quede bien integrada". Para ello recomienda una base con textura de sérum y acabado natural, "así se funden con el contorno".

Y, para finalizar, "no hay que olvidarse de poner un toque de color en las mejillas, que rejuvenece y da un aspecto saludable. Además, dará la sensación de que hemos estado tomando el sol y ayudará a potenciar el bronceado".

¿Qué logramos con el Backwards Make Up?

Al comenzar con el contorneado y luego aplicar una base ligera encima, logramos un resultado más difuminado y, por ende, más real. Lo más hermoso de un maquillaje es que realce nuestra belleza de forma natural y no cubra pecas ni signos de expresión que nos caracterizan.

Es por eso que el Backwards Make Up promete convertirse en una de las tendencias de maquillaje más populares en los próximos meses, ya que ayuda a poteniar la belleza úncia de cada persona.