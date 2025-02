Fallece Angy Morad, Miss Mundo Asia 2017, después de dar a luz a su segundo hijo

El mundo de la belleza está de luto tras la trágica muerte de Angy Morad, Miss Mundo Asia 2017, a los 32 años. La modelo y actriz siria perdió la vida el pasado 9 de febrero, apenas un día después de dar a luz a su segundo hijo. Según ha explicado su marido, Samer Hakky, la causa de su fallecimiento habría sido una infección respiratoria que se complicó tras el parto.

Su madre, Annie Orfali, ha compartido su dolor a través de varias publicaciones en Instagram, donde ha relatado con detalle lo sucedido. Al parecer, Angy sufrió una inflamación en las vías respiratorias durante el embarazo, pero decidió no tratarla con medicamentos por miedo a que afectaran a su bebé. "Descuidó su salud por miedo a perjudicar a su hijo. Solo era una gripe común, y todos estamos en shock. Pero al final, Dios quiso llevarse a este ángel y se la llevó", escribió Orfali.

Desde la muerte de su hija, Annie ha encontrado en las redes sociales un refugio para expresar su dolor y recibir apoyo. En uno de sus mensajes más desgarradores, compartió lo difícil que es enfrentar la ausencia de Angy: "Lloré cuando me desperté por la mañana, tomé mi teléfono para llamarte y olvidé que no estabas aquí desde anoche. Lloré cuando cerré la puerta de mi habitación para descansar un poco. Tus recuerdos me rodeaban por todos lados y no encontraba escapatoria".

Su hijo también falleció un día después

El drama de la familia no terminó ahí. Apenas un día después del fallecimiento de Angy Morad, su bebé, Ali Samer, también perdió la vida. Su esposo, devastado, compartió su dolor con estas palabras: "Hoy mi hijo me dejó solo en el mundo. Es como si mi alma se fuera con ellos y todo lo que me queda es su recuerdo y oraciones".

Ahora, el viudo se queda a cargo de la hija mayor de la pareja, Mabella, de cuatro años, quien era una habitual de las redes sociales de su madre y también de su abuela.

Miss Mundo Asia 2017

Angy Morad nació el 13 de noviembre de 1992 en Damasco, Siria. Se graduó en el Instituto Superior de Arte Dramático en 2008 y participó en varias películas y series de televisión. Además, gracias a su belleza, también pudo ganarse la vida como modelo y en 2017 ganó el título de Miss Asia Mundo.