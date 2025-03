Estos serán los colores tendencia para las uñas de esta primavera: con el Mocha Mousse muy presente

El próximo 20 de marzo da comienzo la primavera. Y para seguir yendo a la moda, te contamos cuáles son los colores tendencia de esta temporada para las uñas. Pues, aunque no lo creas, la manicura ha pasado a ser un must have en nuestra rutina beauty.

Como cada primavera, los colores más alegres se van adentrando en las tendencias como antesala del verano. Los tonos pastel, sobre todo el rosa, el menta y el lavanda cogen gran protagonismo.

Para los más arriesgados que quieran darle toda la atención a las uñas, el rosa brillante siempre será una buena opción, y más ahora, que vuelve a estar en tendencia.

El naranja pastel o el amarillo también son algunos de los colores favoritos para la manicura, pues con ellos parece que empieza la cuenta atrás para el verano, las vacaciones, el buen tiempo…

Aunque, sin duda, los que siempre triunfan, da igual la época del año y da igual el año, son los nudes y beiges. Conocidos con el término Clean Nails, estos siempre ganan.

Uñas de color nude con estampado de leopardo | iStock

La francesa llegó en los 2000 para quedarse y, aunque se va reinventando con la manicura francesa invertida, de colores o con brillitos, nunca se va. Y los dibujos minimalistas tampoco. Cada vez son más las personas que se atreven con algo diferente y divertido en las uñas.

Uñas con manicura francesa de colores y flores | iStock

El azul eléctrico, como ya vimos en 2024, también viene pisando fuerte. Y el verde en todas sus variedades también, muy ligado a los alimentos y bebidas que se han puesto de moda este año: las gildas, el pistacho y el matcha.

Uñas de color verde con brillos | iStock

Pero sin duda, si hay un color esta temporada (y no lo digo yo, sino Pantone) es el Mocha Mousse, un marrón suave y cálido, con tonos rojidos que verás por todas partes. Y, por supuesto, en las uñas también.