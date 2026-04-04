La duda de skincare que casi nadie se atreve a preguntar: una farmacéutica responde

Las rutinas de skincare nocturnas suelen estar llenas de pasos, sérums y cremas que aplicamos con la idea de que actúen durante toda la noche. Pero hay una duda bastante común que muchas personas no se atreven a preguntar en la farmacia por vergüenza: ¿qué pasa si te lavas la cara después de mantener relaciones sexuales habiendo hecho previamente la rutina de noche?

La farmacéutica y divulgadora en redes @lenadepons ha respondido a esta pregunta en uno de sus vídeos, aclarando qué ocurre realmente con los cosméticos cuando ya están aplicados.

Los tres tipos de productos de tu rutina

Para entender qué hacer en este caso, la experta explica que los productos de una rutina facial pueden dividirse en tres grandes grupos.

1. Los limpiadores

El primer grupo lo forman los productos destinados a limpiar la piel. Su función es eliminar suciedad, grasa y restos de maquillaje para preparar el rostro antes de aplicar el resto de cosméticos.

Por eso, cuando realizamos la rutina de noche solemos utilizarlos durante aproximadamente un minuto, para asegurarnos de que la piel queda completamente limpia y lista para recibir los tratamientos posteriores.

2. Los cosméticos con activos "transformadores"

El segundo grupo incluye los productos cuyos ingredientes activos buscan provocar un efecto concreto en la piel: antioxidantes, ingredientes antiedad o tratamientos específicos.

Según explica la farmacéutica, estos activos penetran en la piel más rápido de lo que solemos pensar. En muchos casos, entre media hora y una hora después de aplicarlos ya han alcanzado la epidermis o el estrato córneo.

Esto significa que, aunque el producto pueda dejar una sensación de residuo en la superficie de la piel, los ingredientes activos ya han sido absorbidos. Ese acabado que sentimos durante horas suele deberse a otros componentes de la fórmula, cuya función es hidratar, aportar confort o mejorar el aspecto inmediato de la piel.

3. Los productos de acción prolongada

El tercer grupo está formado por cosméticos cuya acción depende precisamente de permanecer sobre la superficie de la piel.

En este caso, el efecto sí se mantiene mientras el producto permanece aplicado. Por eso, si nos limpiamos el rostro después de la rutina, es posible que eliminemos parte de su acción.

Entre los ejemplos más habituales están las cremas hidratantes o algunos activos con liberación prolongada.

Crema hidratante | Freepik

Entonces, ¿hay que repetir toda la rutina?

La respuesta corta y concisa es no.

Si te lavas la cara después de haberte hecho la rutina nocturna, no es necesario repetir todos los pasos desde el principio. Aunque al limpiar la piel elimines restos de producto, los ingredientes activos de los tratamientos principales ya habrán penetrado.

Eso sí, la farmacéutica recomienda volver a aplicar el producto de acción prolongada, que normalmente suele ser la crema hidratante u otro tratamiento que actúe en superficie.

Un pequeño gesto que simplifica la rutina

La conclusión es que no hace falta entrar en pánico ni repetir toda la rutina de skincare si te limpias el rostro después.

Basta con una limpieza suave y reaplicar el producto que se queda en la superficie de la piel. Un gesto sencillo que puede simplificar mucho más la rutina nocturna de lo que pensábamos.