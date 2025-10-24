Cuánto tiempo dedicar a cada paso de tu rutina de skincare

Dormir, trabajar, hacer deporte, cocinar, cuidar de los niños… y en medio de todo eso, sacar tiempo para el skincare puede parecer misión imposible. Pero no lo es. Según los expertos, cuidar tu piel no requiere más de dos minutos por la mañana y tres por la noche. La clave está en aprovechar bien cada segundo.

La cosmetóloga Raquel González, creadora de la firma Byoode, lo tiene claro: "Una buena rutina facial no necesita más de dos minutos, o tres si hablamos de la noche. Lo importante es la constancia". En otras palabras, más que el tiempo, importa la disciplina. Y sí, unos segundos bien empleados pueden marcar la diferencia entre una piel cuidada y otra apagada.

Skincare | Freepik

La limpieza, en menos de un minuto

El primer paso es el más importante, y también uno de los más rápidos. Según Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, "basta con masajear el limpiador sobre el rostro húmedo unos 30 segundos por la mañana" para eliminar el exceso de grasa o impurezas acumuladas durante la noche.

Por la noche, la rutina se alarga un poco más, especialmente si has llevado maquillaje o protector solar. Estefanía Nieto, de Medik8, recomienda la doble limpieza: "Primero, un limpiador de base oleosa o bálsamo durante 30 segundos, y luego uno acuoso, también otros 30". En total, un minuto que puede cambiar por completo el aspecto de la piel.

El tónico, sin perder tiempo

Si eres de las que se distrae entre pasos, atención: el tónico no puede esperar. Según Patricia Garín, experta de Boutijour, "deberíamos aplicarlo en menos de 15 segundos después de secar la piel". Este gesto ayuda a equilibrar el pH y mantener la hidratación.

Una vez aplicado, conviene esperar otros 10 o 15 segundos a que se seque antes de pasar al siguiente paso: el sérum.

Aplicación de serum | Pexels

Sérum y crema: cuestión de segundos

El sérum suele ser el paso favorito de muchas, pero también el que más confusión genera: ¿cuánto tiempo hay que esperar antes de aplicar la crema? Según Mireia Fernández, "cuando notes la piel seca, puedes continuar. Normalmente pasan unos 15 segundos entre un producto y otro".

Si aplicas más de un sérum, respeta ese mismo tiempo entre uno y otro. Y cuando llegue el turno de la hidratante, Raquel González recuerda que no hace falta más espera: "Tras unos 15 segundos de aplicar el sérum, la piel está lista para recibir la crema".

Dos minutos que marcan la diferencia

Puede parecer poco, pero esos 120 segundos de autocuidado son suficientes para mantener la piel sana, equilibrada y luminosa. La clave está en la regularidad y en no saltarse ningún paso. Así que, la próxima vez que digas que no tienes tiempo para cuidarte, recuerda que tu mejor versión solo te pide dos minutos al día.