Cómo esculpir tu cuerpo en tiempo record

Hoy me gustaría poder contaros mi experiencia con un tratamiento corporal que he podido probar en Mangata, un nuevo centro de belleza integral situado en el barrio del Viso y que no va a dejar de sorprendernos.

Se llama Ball Roller VAOQ y está diseñado para esculpir y moldear el cuerpo mejorando visiblemente la apariencia de la piel y la silueta corporal. También puede utilizarse en tratamientos reafirmantes de rostro en donde ayuda a elevar los tejidos y conseguir un efecto lifting sin cirugía inmediato.

Y… ¿cuál es el paso a paso del tratamiento corporal Ball Roller VAOQ?

En primer lugar se aplica por todo el cuerpo una cantidad generosa de cualquier aceite, en mi caso usaron de almendras, para que el Ball Roller deslice fácilmente por todo el cuerpo. Se comienza trabajando la parte delantera del cuerpo empezando por las piernas para después ir subiendo y trabajar la zona abdominal. Una vez terminada este área se continúa masajeando la zona trasera del cuerpo. En realidad, el proceso es muy sencillo, se va pasando el mango de rodillo cilíndrico por todo el cuerpo de manera ascendente. La presión y rotación aseguran que la microcompresión se transmita al tejido favoreciendo el drenaje linfático, que ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas del organismo y mejorando la apariencia de la piel disminuyendo la grasa corporal.

Resultados

Lo mejor de este tratamiento es que los resultados se notan desde la primera sesión. En mi caso, tiendo a acumular líquido en las piernas y después de la sesión mis piernas eran otras. Mucho más delgadas y la piel más firme. También note una gran mejoría en mi abdomen, estaba mucho menos hinchado y plano.

Como me comentó Andrea, lo ideal de este protocolo en combinarlo con la presoterapia, es decir, comenzar con 30 minutos de presoterapia y 30 minutos de Ball Roller. De esta manera los resultados con mucho más espectaculares y duraderos pudiéndose a llegar a perder entre 4 y 5 centímetros al mes. Se suelen necesitar un mínimo de 7 sesiones distribuidas en 1 o 2 veces por semana si se quieren ver resultados muy rápido. Después se continúa con 1 sesión por semana para finalizar con 1 sesión al mes de mantenimiento. Este suele ser el protocolo general pero puede variar en función del cliente y sus necesidades.

Así que si estáis buscando un tratamiento con resultados rápidos y duraderos seguro que Ball Roller VAOQ os va a gustar muchísimo.