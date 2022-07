Blorange, el color de pelo que va a ser tendencia la próxima temporada

Más información El truco con aloe vera natural para que tu cabello crezca más rápido

Si siempre has soñado con ser rubia o pelirroja, pero no has acabado de decidirte por uno de los dos colores y has mantenido tu melena con tu color natural, puedes atreverte con un cambio de look y abrazar la nueva tendencia de color que repunta esta temporada: el blorange.

Este color es un híbrido de rubio y naranja, por lo que abarca grandes gamas de tonalidades. Es más llamativo en las melenas rubias porque se consiguen matices anaranjados que aportan mucha luz y brillo al cabello; pero también se puede hacer el proceso inverso y dotar de reflejos dorados, color miel, caramelo o avellana a aquellas melenas que tiene una base más cobriza.

Que quede claro que la versatilidad de esta tendencia de color hace que las castañas más oscuras no tengan por qué renunciar a este estilo, pues solo necesitan aclarar un poco la base de su melena para trabajar desde el castaño claro y jugar con las tonalidades rubias y naranjas.

Si no quieres o necesitas aclarar un par de tonos el color natural de tu pelo, puedes conseguir este híbrido entre rubios y pelirrojos gracias al juego de tonalidades que te ofrecen unas mechas balayage. Estas mechas son tan versátiles y favorecedoras que se han convertido en las grandes aliadas de aquellas melenas que quieren dar un sutil cambio de look sin apostar por un naranja subido.

Ideal para pieles claras

Esta gama de colores favorece a mujeres de tez clara con matices rosados. Es perfecto para este tipo de piel, porque suaviza sus rasgos y les quita años de encima ofreciendo un toque más fresco y juvenil que otras decoloraciones.

¿Qué significa el nombre de blorange?

Una de las mayores curiosidades de esta tendencia es el origen de su nombre, hay quien cree que se trata de una mezcla entre blonde -rubio- y orange -naranja-, pero otras fuentes confirman que la palabra blorange viene de una variedad de la fruta de las naranjas, la sanguina. Un tipo de naranja que tiene la pulpa -y su zumo- de color rojo y en inglés recibe el nombre de "blood orange".

Sea como fuere, está claro que este color está de tendencia este verano y así lo demuestran algunas celebrities que no se han resistido a lucir melenas de este favorecedor estilo. Entre las más conocidas podemos destacar Jessica Chanstain, Emma Stone o Georgia May Jagger.

¿Cada cuánto tengo que ir a la peluquería?

Como todos los tonos pastel y fantasía, el blorange es una tonalidad del cabello que con los lavados va perdiendo intensidad. Si quieres mantener un color perfecto y que tu melena luzca de forma brillante, nuestra recomendación es que acudas a tu salón de confianza cada mes -mes y medio si quieres estirar- para que un profesional retoque el color de tu cabello.

¿Qué cuidados se recomiendan en casa?

Lo que podemos hacer nosotras mismas para cuidar de nuestra melena blorange es, en primer lugar, limitar una sobreexposición solar -los rayos ultravioleta aclaran la tonalidad del color que tengamos-, podemos protegernos el cabello con sombreros, gorras y pañuelos cuando vayamos a la playa o a la piscina. En segundo lugar, podemos lavarnos de forma habitual con un champú especial para cabellos teñidos de manera que fijen el color a nuestro cabello. Por último, debemos de tener un especial cuidado para que el cabello no se reseque. Podemos utilizar mascarillas hidratantes, aceites nutritivos y protectores solares para mantener el cabello lo más hidratado posible.

