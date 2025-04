Alergia primaveral: así es como se refleja en la piel

Estamos en plena primavera, esa estación que normalmente asociamos con flores, temperaturas agradables y días más largos. Pero este año, la belleza del paisaje viene acompañada de una cara menos amable, el aumento de los niveles de polen y la proliferación de plantas alergénicas que, según los expertos, están afectando con más intensidad que nunca. Y no solo lo notarás en los estornudos, tu piel también podría estar sintiéndolo.

El problema, las gramíneas

Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), comenta que este 2025 la temporada alérgica es fuerte: "Siempre esperamos algo de lluvia en febrero, pero este año se ha retrasado y han sido muy continuadas. Al venir de varios inviernos muy cálidos, esto va a favorecer que haya mayor cantidad de plantas alergénicas y, por tanto, que sea mucho más intensa en cuanto a los síntomas que provoque en los pacientes".

Las gramíneas, esas plantas tan comunes como traicioneras para quienes sufren de alergias, han crecido con fuerza esta temporada. Esto se traduce en un aumento notable de los síntomas respiratorios, como la congestión y los estornudos, pero también en manifestaciones cutáneas como rojeces, picor, sensibilidad extrema y una piel más deshidratada.

Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, explica que "la piel se convierte en el espejo de lo que vive nuestro cuerpo. Cuando la alergia se activa, no solo lo sentimos en la nariz o los ojos: también se traduce en una alteración visible de la barrera cutánea".

¿Cómo saber si la alergia está afectando a tu piel?

No siempre es fácil identificar que la alergia está detrás de ese cambio repentino en tu piel, pero hay señales claras. Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, nos ayuda a identificarlas: "Es posible que el moqueo continuo y los estornudos no te hayan dado suficientes pistas, pero ya no hay dudas de que tu piel también está sufriendo los estragos de la alergia cuando hay sequedad, el picor y las rojeces en zona T y mejillas, o descamación en nariz".

Aunque la alergia no va a dar tregua este año, tu piel sí puede encontrar alivio. Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, recomienda apostar por ingredientes calmantes, "activos como la niacinamida, los derivados del cobre o los complejos de setas por su poder adaptogénico y reparador de la barrera son clave para reducir la inflamación y calmar los brotes alérgicos visibles en la piel".

Pasos para aliviar los síntomas de alergia en la piel

Si ya estás sintiendo sus efectos, aquí tienes una rutina sencilla para aliviar tu piel: