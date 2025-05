Las 10 mejores mascarillas para nutrir la fibra capilar y tener un pelazo este verano, según una experta

Con la llegada del calor, aumentan las ganas de lucir modelitos divinos de verano. Es la mejor época del año para vestir bien: el buen tiempo y las vacaciones nos animan a dar lo mejor de nosotras mismas. Y si hay algo que eleva cualquier look, son los complementos. ¿Y qué mejor complemento que una melena espectacular?

Nuestra cabellera es, en cierto modo, una prenda más del look diario. Incluso puede que sea la más importante, porque la llevamos puesta cada día. Por eso merece un cuidado especial con productos específicos que la mantengan sana, hidratada y con brillo.

En este artículo seguimos las recomendaciones de la doctora Bernández, experta en salud capilar, que nos propone 10 mascarillas para mimar tu pelo. Quédate a leer y apunta la que mejor se adapte a tus necesidades.

Top 5 mascarillas para el pelo

Entre todas las opciones recomendadas por la doctora Bernández, estas cinco mascarillas se posicionan como las más efectivas para cuidar, reparar e hidratar tu cabello:

1. Miracle Hair Mask de MASQMAI

Esta mascarilla encabeza el ranking por su fórmula de alta eficacia. Masqmai, la marca fundada por la modelo Alice Campello, apuesta por la cosmética "clean" y libre de crueldad animal. Su Miracle Hair Mask contiene ácido hialurónico puro, aloe vera y aceites naturales de argán y chía.

Mascarilla Miracle Hair | MASQMAI

El resultado: una hidratación profunda, una mejora visible en la textura del cabello y un control duradero del encrespamiento. Aunque su precio ronda los 40 euros, los resultados bien lo valen.

2. Pilopeptan Woman Mascarilla Reparadora de Genové

Ideal para cabellos debilitados o con tendencia a romperse, esta mascarilla de Genové, un laboratorio farmacéutico especializado en dermatología, ayuda a regenerar la fibra capilar y fortalecer la estructura del cabello desde el interior.

Mascarila Pilopeptan Woman | Genové

Es una opción excelente si buscas un tratamiento eficaz a buen precio, ya que puede encontrarse en Amazon por unos 14 euros.

3. Mascarilla capilar de OUAI

Esta propuesta de la marca norteamericana OUAI es perfecta para quienes buscan restaurar la hidratación, reparar el daño y dar brillo al cabello. Su fórmula incluye manteca de karité, al pantenol y queratina hidrolizada, tres ingredientes potentes para recuperar la vitalidad del pelo. Eso sí, el precio también es elevado: supera los 40 euros.

Mascarilla capilar | OUAI

4. Mascarillas de LOréal

La firma francesa LOréal se cuela por partida doble en el listado. La primera recomendación es la mascarilla Elvive Total Repair 5, una solución muy económica que repara y refuerza el cabello dañado.

Mascarilla Elvive Total Repair 5 | L'Oréal Paris

La segunda es una opción más avanzada, con una tecnología patentada a base de enlaces reparadores de aminoácidos, que actúan directamente sobre la estructura interna del cabello, aportándole fuerza, elasticidad y brillo.

Mascarilla Absolut Repair Molecular | L'Oréal Paris

Esta última ronda los 18 euros y está disponible en Amazon.

5. Honey Gloss Ceramide Therapy de Gisou

Con un aroma delicioso y una textura rica, pero ligera, esta mascarilla de Gisou cierra el top 5 gracias a su combinación de miel, ceramidas biomiméticas y ácido hialurónico. Ha sido clínicamente testada y promete una hidratación intensa que fortalece el cabello desde la raíz hasta las puntas. Eso sí, es una inversión, ya que cuesta algo más de 40 euros.

Mascarilla Honey Gloss Ceramide Therapy | Gisou

Otras mascarillas recomendadas por la doctora

Las demás mascarillas capilares que aparecen en el vídeo de la especialista son:

Baume Restructurant Nourrissant Hair Rituel by Sisley: de alta gama y disponible por unos 70 euros en tiendas de cosméticos y belleza.

Botanical Repair Intensive de AVEDA: repara y fortalece con el poder de las plantas, disponible en Amazon por 47 euros.

Black Baccara Mask de Miriam Quevedo: opción más lujosa por casi 150 euros.

One Minute Wonder de Moncho Moreno: hidratación exprés y sin químicos disponible en Amazon por 35 euros.

Mascarilla de Aceite de Argán de Marruecos de OGX: hidratante con aroma duradero, dulce y fresco. Disponible en Amazon por menos de 10 euros.

Chronologiste de Kérastase: tratamiento antiedad capilar disponible en tiendas de cosméticos y belleza por 40 euros.

Esta es la lista definitiva de mascarillas capilares recomendadas por la especialista en tricología, la doctora Bernández. Así que ya no hay excusa para no cuidar tu melena. Haz que se convierta en el complemento estrella de tu look de verano.