No es solo hacer maletas, equipaje de mano (considerando TODO lo que no puedes llevar en cabina), documentación y el tiempo determinado en el aeropuerto según al destino al que viajes, es que hay muchas otras cosas que a veces, no valoramos. Y nos podemos llevar un disgusto a la hora de hacer el check in, o de pasar el control de seguridad o la aduana. Priscila Fernández, de la consultoría de viajes Goandbe, nos lo aclara.

- No llevar la documentación en regla: “Esto sucede sobre todo con niños. Antes de los 2 años no deben ir documentados porque no tienen billete, pero a partir de los dos años deben llevar su propio Dni. Otra cosa que sucede mucho es querer viajar con el Dni caducado, la gente piensa que puedes volar con carnet de conducir pero no, solo DNI o pasaporte. Además, hay muchos países que piden pre-visado o autorización por internet. La confirmación de la petición no es la aprobación. En este caso es probable que ni te dejen embarcar. Cuidado: las aerolíneas pueden saber si tienes visado aprobado o no y no dejarte embarcar”, explica Fernández. También, si vas a viajar a países musulmanes debes saber que “Muchos de estos países no reconocen la existencia del Estado de Israel, conviene acordarse, si vas a Israel, que NO te sellen en pasaporte. Aunque tienen una frontera terrestre importante, Líbano e Israel ni se conocen, no hay vuelos de conexión ni transporte terrestre, cuidado con la planificación de un viaje por tierra a Medio Oriente”.

Estados Unidos merece una mención aparte: “No puedes pedir la autorización electrónica a USA si has estado en Siria, Irán, Irak, Sudán, Libia, Somalia o Yemen. Puedes pensar en solicitar el ESTA mintiendo sobre estos sitios, porque hayas cambiado pasaporte y no haya sello. Aunque te lo dan, se pueden enterar porque das acceso a tus datos personales y miran redes sociales y no te dejan entrar. Eso significa deportado/a. No puedes entrar a USA con artículos de países con embargo económico, como Cuba o Irán. La excepción son libros, revistas o similar o productos domésticos que no cuesten más de 100 USD.

- Si viajas con animales, deben tener pasaporte y carnet de vacunación: “En la mayoría de sitios, los gatos no necesitan vacuna de la rabia pero los perros sí. En Australia y Nueva Zelanda TODOS los animales pasan cuarentena, vacunados o no”.

- Ojo, los cigarrillos electrónicos “En Tailandia son ilegales y no se pueden usar en ninguna aerolínea.

Mamá volando con bebé | iStock

- Sobre comida y bebida que puedes llevar, “El alcohol es ilegal en Irán, hay penas duras por introducirlo en el país. Fuera de la UE, está casi siempre prohibido llevar nada orgánico no procesado”, aclara Fernández. En Australia y Nueva Zelanda, “No se puede entrar nada remotamente orgánico, protegen su ecosistema muchísimo. NO se puede bajar comida del avión, ni procesada ni no procesada. Nada de animales, nada que pueda tener parásitos, NADA DE NADA. Esto es especialmente estricto en Tasmania, incluso con cosas de Australia "mainland". Si has estado haciendo trekking o en contacto con la naturaleza en otros países, tienen derecho a quitarte o limpiarte los zapatos para evitar que lleves tierra, y así introducir bichos o semillas.

- Si viajas con baterías, “Pueden negarse a meter una maleta en el avión si ven en el escáner que llevas cosas potencialmente explosivas”.

- Si tienes que llevar medicinas, debes saber que “En Estados Unidos las lentillas se venden solo con receta médica, si viajas allí y no llevas suficientes te puede salir muy caro porque te va a tocar visita al oftalmólogo. Para algunos países como Tailandia o Emiratos Árabes, los tranquilizantes son ilegales. En Japón, algunos analgésicos también, así como algunos medicamentos típicos para el resfriado. Cuidado con viajar con cualquier tipo de medicina sin prospecto. Si son para enfermedades psiquiátricas mejor con la receta médica. Si son líquidos como insulina o requieren jeringuilla SIEMPRE con la receta, también en inglés, para poder pasar controles de pasaporte”, finaliza la experta.