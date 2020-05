En muchas ocasiones cuando cocinamos no calculamos bien las cantidades y puede que hagamos comida para más de un día. Esta situación suele ocurrir con la pasta, las lentejas o el arroz, ya que si los calculas a ojo puedes equivocarte y echar más de la cuenta. Sin embargo, este exceso de comida puede ser una ventaja porque te puede facilitar la preparación de la comida otro día, siempre y cuando recalientes bien las sobras. En el vídeo superior te enseñamos un truco para que tu arroz recalentado quede como recién hecho.

Cuando hacemos comida de más o no nos apetece comer tanto como otros días, no debes tirarla. Puedes guardarla en un recipiente de plástico o cristal y almacenarla en el frigorífico durante unos días para aprovecharla. Si te ha sobrado lo suficiente como para una ración, tendrás la comida lista para otro día, y en ese caso solo tendrás que recalentarla.

Sin embargo, si volvemos a calentar la comida ya preparada de una forma incorrecta, puede que no quede tan bien como esperábamos. El arroz tiende a pegarse cuando se recalienta, lo mismo que le pasa a las lentejas o garbanzos. Esto no quiere decir que la comida recalentada esté mala o tenga un mal sabor, pero puede que su textura no sea la misma que cuando se come un plato recién preparado.

Para recalentar las comidas que preparamos otros días de forma rápida, lo mejor es optar por el microondas. De esta forma no tendremos que ensuciar una sartén o una cazuela, y del táper podrá ir directamente al plato, además de calentarse en menos de cinco minutos. Al recalentar alimentos en este electrodoméstico solo tendrás que preocuparte por elegir la temperatura y el tiempo adecuados al alimento que calientes y utilizar una tapa para que, si salta, no manche tanto el microondas.

Si sueles recalentar comida como el arroz pero no siempre te queda perfecta el segundo día que lo comes, en el vídeo superior te explicamos un truco para que esto no vuelva a pasar y disfrutes de tu plato como el primer día.

