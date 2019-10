¿Alguna vez te has encontrado en la situación de tener que deshacerte de un pantalón porque la cremallera se bajaba sola? En este tutorial te enseñamos unos trucos muy sencillos que puedes poner en práctica para que puedas solucionarlo y no tengas que renunciar a cada prenda que le ocurra eso.

La cremallera es un cierre muy útil y práctico mientras funciona, a veces mucho más cómodo que otros cierres como los botones, los corchetes o el velcro. Las hay de muchos tipos, unas más resistentes y de mejor calidad que otras. Sin embargo, cuando una cremallera no funciona como debería es una auténtica faena, y es de las peores cosas que le puede pasar a la prenda porque su arreglo es complicado cuando no imposible. Así que si tienes un pantalón que ya no te pones por culpa de una cremallera que se baja todo el tiempo, espera a descubrir los trucos que te mostramos en este tutorial.

Coser el botón de una prenda de ropa que se le haya caído es muy asequible, a no ser que no tengas idea de coser y no sepas cómo se hace (y aun así, es una tarea al alcance de cualquiera). Además, la mayoría de las prendas de ropa que tienen botones llevan incluidos uno de repuesto. Pero el asunto es diferente si se trata de una cremallera.

Los inventos cambian la vida cotidiana de las personas, soluciones que hacen la vida mucho más llevadera y que desde que existen, nadie puede vivir sin ellos. Unos son grandes, como el invento de la nevera, y luego hay otros más sencillos, detalles como la cremallera. Esta se creó a finales del siglo XIX para cerrar botas altas comunes en esa época, sustituyendo los largos cordones.

Pero se convierte en un incordio aquella prenda cuya cremallera no funciona correctamente, por lo que muchas veces, la mejor solución es deshacerse de ella.

En este tutorial te enseñamos algunos trucos para que a la cremallera de tu pantalón no le ocurra esto y puedas ponerte tus pantalones con tranquilidad y sin temor a que alguien te diga la típica e incómoda frase: "tienes la bragueta bajada".

