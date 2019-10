¿Alguna vez tus vaqueros preferidos han perdido color? Si hay algo que odiamos profundamente es que nuestra ropa destiña. Pero para evitar esto podemos poner en práctica un truco muy eficaz y sencillo que te desvelamos en este tutorial en vídeo de Nova Life.

Una de las preguntas que debes hacerte al descubrir que tu ropa se ha desteñido es si quizás estás lavando demasiado la ropa. Hay tejidos como el vaquero que no requieren un lavado tan frecuente para mantenerse limpios. Además, al estar reduciendo el consumo de la lavadora se verá reflejada en tu factura del agua. No obstante, no te estamos diciendo que no laves nunca más tu ropa, simplemente revisa lo que echas a lavar y con qué frecuencia porque puedes estar despilfarrando sin motivo.

Ahora bien, hay que distinguir entre desteñido y desgastado. Este último ahora mismo es algo que se lleva y está de moda por lo que si tus vaqueros han sufrido algún roto, no los tires porque estarás yendo a la última (a no ser que se hayan roto por tus partes íntimas, en cuyo caso cóselos o tíralos). Si bien es cierto que, paradójicamente, resultan más caros los vaqueros desgastados que los normales y comprarlos a lo mejor se pasa de tu presupuesto, siempre puedes desgastarlos tú mismo con un sencillo truco sin echarlos a perder que te ahorrará unos cuantos euros.

Si tus vaqueros han desteñido y quieres averiguar cómo hacer que vuelvan a su estado original sólo tienes que ver este tutorial en vídeo en el que descubrirás un fácil y efectivo truco para devolver todo su esplendor a tus prendas.

