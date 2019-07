El hecho de sumarse a la alimentación saludable no significa que se deba dejar de tomar todo alimento que lleve grasas y basar tu alimentación en tomar verduras. Es por esto que en el siguiente vídeo te mostramos algunos de los alimentos que cuentan con grasas saludables que son compatibles con una dieta sana.

Comer sano nos beneficia de diversas maneras porque, a parte de ayudarnos a llevar una vida más saludable, al ingerir este tipo de dieta ayudamos a que nuestras papilas gustativas se hagan más sensibles y se pueda distinguir de forma más eficaz los sabores de los alimentos.

Para introducirnos en la alimentación saludable podemos ver una serie de alimentos que cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como alimentos saludables e, introducido en nuestra dieta, son muy beneficiosos para nuestro día a día.

La manzana es un alimento que se caracteriza por ser una fuente de antioxidantes esencial para nuestra alimentación. A su vez, es una fruta que ayuda mucho al cuidado de la salud ya que, según un estudio de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), la manzana reduce el riesgo a sufrir un ictus en un 52%.

Frutos secos como las almendras o las nueces también son necesarios como complementos en nuestra alimentación por la gran fuente de vitaminas de las que están dotadas. Son unas de las mejores fuentes de vitamina B3 (nueces) y vitamina E (almendras) y ambos frutos secos ayudan en el cuidado de la salud. Las almendras son beneficiosos para el cuidado de la salud del corazón y las nueces ayudan en el desarrollo de la capacidad intelectual y los reflejos psicomotores.

Otros alimentos muy saludables y algo más desconocidos son la batata y el germen de trigo. La batata es un alimento muy rico en hidratos de carbono complejos y cuenta con uno de los nutrientes esenciales para el ser humano como es la vitamina C. Un estudio del Center for Science in the Public Interest de Estados Unidos ha expuesto que el valor nutricional de la batata se encuentra mejor posicionado que el de cualquier otro vegetal.

El germen de trigo también es un alimento muy rico en nutrientes vitales como son la vitamina E, el ácido fólico, el magnesio, ácidos grasos esenciales, etc. También es una fuente de fibra muy fuerte y tiene una serie de beneficios muy necesarios como es la reducción del insomnio, la ansiedad o el estrés, ayuda con el tránsito intestinal y ayuda a favorecer el transporte de la vitamina A en la retina entre otros aspectos beneficiosos para nuestra salud.

Pero si tu preocupación son las comida con grasa, en el vídeo podrás averiguar que tipo de grasas puedes comer sin preocuparte de que puedas engordar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Trucos para perder grasa mientras comes

Ejercicios para reducir la grasa que se acumula en los muslos