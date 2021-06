Qué pescados debemos congelar antes de comerlos y cómo debemos hacerlo

Para evitar el peligro de indigestión por anisakis provocado por el pescado seguimos la recomendación de congelarlo, sin embargo ¿es necesario congelar absolutamente todo el pescado? ¿lo congelamos correctamente? En el vídeo te lo contamos.

¿Por qué hay que congelar el pescado?

Cualquier alimento fresco es sin duda más sabroso que cuando lo congelamos, sin embargo, al congelar los alimentos se suelen eliminar algunos potenciales parásitos presentes en la comida. Como por ejemplo el Anisakis en el pescado o el Toxoplasma gondii en algunas carnes.

Esto no quiere decir que de por si tanto el pescado como la carne tengan ya estos parásitos, no. El animal se tiene que infectar primero, no obstante, si está infectado y no tomamos las precauciones adecuadas, este parásito puede transferirse a los humanos a través de la ingesta.

También es cierto, que estos parásitos pueden destruirse a la hora de cocinarlos, siempre que se superen los 60 centígrados durante varios minutos. Sin embargo, si quieres disfrutar de algún tipo de pescado crudo como el sushi siempre es recomendable congelarlo previamente para evitar una posible transmisión de anisakis.

¿Qué ocurre si tengo una infección por anisakis?

Esta infección puede ocurrir de dos formas. En primer lugar, podemos tener una reacción alérgica al propio parásito y las sustancias químicas que deja o por otro lado tener una infección gástrica la anisakiasis. Esta infección puede producir dolor abdominal, náuseas y vómitos. E incluso una respuesta inflamatoria más severa una o dos semanas después del consumo de anisakis.

Por lo tanto, para evitar esta posible infección a través del pescado es aconsejable congelarlo. No obstante, aunque quizá sea recomendable no es necesario congelar todos los tipos de pescado, solo algunos como los que detallamos en el vídeo. También hay que tener especial precaución a la hora de congelarlo. En el vídeo te damos más detalles de cómo debes hacerlo.

