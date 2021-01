El método definitivo para limpiar los tuppers en tiempo récord

Ya sean de plástico o vidrio, los tuppers, son el complemento perfecto para la conservación de comidas en buen estado. Con el repetido uso que diariamente les damos, es posible que los restos de grasa no se vayan con el primer lavado. En el vídeo te enseñamos cómo con un sencillo truco volverán a lucir como el primer día.

Desde su creación hace ya casi un siglo, este producto se impone en todos los hogares para su uso diario, tanto para comer fuera de casa como para mantener los productos refrigerados de manera adecuada. No obstante, siempre debemos seguir bien las indicaciones de cada fabricante, pues el plástico en ocasiones puede ser dañino para electrodomésticos y sobre todo para los alimentos que almacenamos.

Cómo elegir el tupper adecuado

Cada vez es más frecuente en el ámbito laboral no tener tiempo para comer en casa, lo que hace que el uso del tupper se haya multiplicado más en los últimos años. Por lo que, si eres de los que necesariamente tienen que utilizar esta fiambrera, deberás saber elegir el correcto.

No todos los tipos de recipientes que existen valen para todo, algunos de ellos no son buenos para calentarlos en microondas, al igual que otros no superan la exposición a bajas y altas temperaturas. Es importante que a la hora de decantarse por uno u otro nos fijemos en la parte inferior de la tartera, donde diferentes símbolos nos explicaran los usos que le podemos dar.

Los números que aparecen dentro de un triángulo indican el tipo de plástico del que están fabricados. Algunos tipos de plástico están prohibidos para la conservación de alimentos de los más pequeños.

Conservación de los tuppers

El miedo de que el plástico u otras sustancias contaminen la comida es una de las preocupaciones más repetidas a la hora de utilizar este tipo de recipiente. Sin embargo, si su conservación y lavado es el adecuado podremos garantizar además de este riesgo otros muchos como el de reutilizar muchas más veces este accesorio.

Una vez usados, tendemos a no limpiar en profundidad la grasa y otros líquidos. Es posible que la siguiente comida que guardemos en él adquiera olores e incluso sabor. Por ello, es necesario que la limpieza de estos se haga de manera adecuada, aunque en ocasiones es una tarea tediosa. En el vídeo te enseñamos cómo hacer que se vean como el primer día, limpiándose de manera efectiva y rápida.

