Sentimos decirlo pero a su lado la tortilla francesa es una cosa sinsustancia: nada que ver. La tortilla española se consume todo el año, pero más en verano, porque es idónea para llevársela de picnic o de barbacoa. También, es un recurso socorrido en los bares: el famoso pincho de tortilla.

No a todo el mundo le sale bien la tortilla de patatas. Igualmente, no a todo el mundo le gusta igual: ancha, fina, muy hecha, babosa con el huevo poco hecho y no vamos a abordar aquí la guerra entre concebollistas y sincebollistas.

Hemos hablado Ricardo Romero, del restaurante Colósimo, famoso por sus excelentes tortillas y esto es lo que nos ha contado. Para una tortilla de ocho raciones abundantes, los ingredientes son:

- 1k patata agria.

- ½ k cebolla.

- 10-14 g sal.

- 10 huevos de granja.

- 200 ml de aceite 0’4.

Tortilla de patatas | Colosimo

A la hora de cocinarla, cada maestrillo tiene su librillo y en cuestiones de tortilla no iba a ser menos. Romero recomienda “Echar la patata y la cebolla, al mismo tiempo, en aceite del tiempo”. Es decir, no esperar a que caliente y desde luego, no hacerlas por separado. Se deja hacer, a fuego medio, durante aproximadamente media hora.

“Vamos rompiendo la patata, hasta conseguir un doradito homogéneo, como si fueran patatas fritas. Paralelamente, batimos los huevos y añadimos la sal y después las patatas y cebolla bien escurridas. Mezclamos bien, y a la vez el huevo se va atemperando con el calor de la patata. A la hora de cuajarla, yo la tengo 30 segundos por cada lado a fuego alto y listo. Antes de comerla, dejamos reposar en el plato un poquito. Por supuesto, amor y tiempo. Aquí las tortillas se hacen de una en una y al momento”, comenta.

Si quieres darle otros toques a la tortilla, puedes probar a añadirle las mondas de los calabacines (te recordará a una tortilla con espárragos verdes) o incluso, añadirle una manzana: verás que queda muy jugosa (es ideal para aquellos a quienes no les gusta con cebolla) y con un toque ligeramente dulce, pero muy discreto.

También hay quien, para que quede jugosa, le añade un chorro generoso de leche o incluso, bicarbonato. Ve probando y así sabrás cuál es tu mezcla de ingredientes idónea.