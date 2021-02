¿Entiendes tu factura de la luz? Te la explicamos

La mayoría de las personas no somos conscientes de la potencia que tenemos contratada ni de la tarifa por la que se rige nuestro contrato eléctrico. Según la OCU, sólo el 11% de los consumidores entiende por completo la factura de la luz. Cuestiones como por qué tipo de mercado está regulado nuestro consumo, deberían ser conocidos por todos los contribuyentes. En el vídeo te enseñamos cómo descifrar de manera efectiva la factura.

En España existen dos tipos de mercados de electricidad: el mercado regulado y el libre. La elección de un tipo u otro será determinante en el gasto final del consumo, y, por tanto, del dinero a pagar. A partir del 2009 cada contribuyente puede elegir a qué tipo de mercado le interesa generar su impuesto.

En el mercado regulado, el precio de la factura varía según el día y la hora, dependiendo en todo caso de las fluctuaciones económicas tanto de la empresa emisora como de la compañía que lo comercia. Es decir, con este tipo de regulación, pagarás más si consumes a las horas más caras y viceversa.

En cuanto al mercado libre, la cuota fija está fijada por la empresa emisora. Es un proceso de oferta del servicio parecido al de las compañías telefónicas. La empresa emite un contrato con un precio basado en la cantidad de kWh que consumas.

Ambos tipos tienen ventajas e inconvenientes, para el primero los meses en los que no se goza del abuso de electrodomésticos la fluctuación monetaria será menor, pero, no sabrás el precio fijo de tu factura, sólo un aproximado hasta el día de emisión de la factura. En cambio, en el tipo de mercado libre se cuenta con la ventaja de saber de primera mano el coste del mes eléctrico. No obstante, tendrás que conocer minuciosamente cuál es tu gasto para poder contratar un tipo eléctrico u otro.

Puede que no hayamos contratado el suministro, por lo que no estamos al tanto de a qué mercado pertenecemos. Si quieres conocer qué tipo de suministro tiene tu hogar o entidad, en el vídeo te enseñamos dónde se localiza dentro de la factura.

Existen otras curiosidades dentro de la factura de la luz. En ella se podrá conocer cuánto está cobrando la empresa por el alquiler del contador, exceptuando los casos en los que el contador es propio. Veremos cuánto impuesto estamos generando al estado con la emisión de la facturación y la potencia contratada, la media de los hogares españoles se sitúa entre los 3.3 y los 4.6 kW. Si aún no conoces todas las particularidades que puedes encontrar en la factura de la luz, en el vídeo te enseñamos a leerla de manera rápida y efectiva.

