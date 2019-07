No hay nada peor que un olor desagradable, por eso cada vez que algo nos provoca esa horrible sensación queremos encontrar una rápida solución y eliminarlo de nuestras cercanías, más aún si ese olor proviene de nuestro hogar. Cuando nuestra casa comienza a desprender dichos olores, una opción muy común es comprar un ambientador, pero esto no es buena idea, ya que camuflar el mal olor con el uso de un ambientador y no eliminarlo de raíz, solo potenciará que se produzca un nuevo y aún más fuerte olor.

La cocina es uno de los lugares más frecuentados en una casa, y, por diversos motivos, este lugar suele ser el sitio que más olores puede llegar a concentrar. Te ayudamos con este vídeo tutorial a erradicar esos molestos olores.

En la cocina, como hemos dicho, se concentran muchos olores, es donde cocinamos, comemos y tiramos la basura. ¿Qué puede concentrar más olores que todo esto junto? Es muy importante cuidar los alimentos del frigorífico, que aún refrigerados se pueden pudrir si no tenemos cuidado.

Además, debemos prestarle atención a cosas más inusuales como al microondas y a la basura, y desinfectarlos con frecuencia. Pero, incluso teniendo impecable nuestra cocina, el desagüe del fregadero puede albergar algún tipo de residuo de la infinidad de productos que cocinamos y consumimos, que comienzan a producir un mal olor al quedarse atascados. Esto es muy desagradable y provoca que aparezca ese irritante olor, de la noche a la mañana, sin saber ni el porqué, ni el causante.

Afortunadamente, hay trucos que son fáciles y rápidos de hacer para eliminar esos fatídicos olores. Además de ser naturales, son muy asequibles económicamente y que te ayudan sin la necesidad de emplear químicos ni dañar el medio ambiente. En este vídeo, Nova Life te enseña cómo erradicar ese hedor.

