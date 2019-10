Durante cada día estamos tocando con nuestras manos cientos de objetos, por este motivo nuestras manos están cubiertas de aceites y gérmenes. Si después nos tocamos partes de nuestro cuerpo como la cara, podemos acabar sufriendo situaciones complicadas. En este tutorial en vídeo te enseñamos qué partes del cuerpo debes evitar tocarte para evitar futuras enfermedades.

A diario es muy importante lavarse las manos y, a veces, no nos damos cuenta de hasta qué punto. Aunque haya personas que no le den importancia al acto de lavarse las manos antes de comer, es porque no se dan cuenta de la cantidad de bacterias que pueden contener nuestras manos. De hecho, Donna Gill Allen, profesora de ciencias en Gray's Creek en Carolina del Norte, utilizó tres rebanadas de pan de molde para hacer un experimento con sus alumnos y demostrar por qué es importante lavarse las manos antes de comer, la práctica dejó realmente impresionados a sus pupilos.

Especialmente por las bacterias que podemos transmitirnos a nosotros mismos desde nuestras manos, jamás debemos tocarnos con ellas (en el vídeo te contamos específicamente cuáles son las zonas que deberías evitar). Además, no basta con echar un par de gotas de jabón y lavarlas bajo el agua durante unos segundos. Es más, seguramente lleves lavándote las manos mal toda tu vida.

Si quieres aprender qué partes de tu cuerpo debes evitar tocar a toda costa con tus manos, en este tutorial en vídeo de Nova Life te contamos todo lo que debes saber.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cuatro cosas que te pueden pasar si tragas semen

Por qué poner papel higiénico en el inodoro es una mala idea