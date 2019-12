De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, 7,7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura en España cada año. Nuestro país es el séptimo de la UE en desperdicio de alimentos, después de Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia.

Pero también es cierto que cada vez hay más conciencia con el tema, de ahí que surjan soluciones para evitar este desperdicio, muchas, como no podía ser de otra forma, de la mano de aplicaciones. Vamos a ver algunas de las que están disponibles en España:

Yo no desperdicio: aplicación y web creadas por la ong Prosalus, funciona como una herramienta colaborativa entre usuarios que quieren compartir alimentos. Es tan sencillo como anunciar algún producto que no quieras o que te sobre y otros usuarios que estén cerca te contactarán para aprovecharlos. En su web puedes encontrar también información sobre otras plataformas que buscan evitar que la comida acabe en la basura.

To Good to Go

En este caso, esta plataforma pone en contacto a negocios que tienen comida que les ha sobrado (restaurantes, panaderías, supermercados) y particulares interesados en ella. La app te muestra los locales cercanos a ti que ofrecen este servicio así como las horas a las que puedes pasarte a recoger el pedido (no hay repartidores). Eso sí, se compra previamente mediante la aplicación: los precios son muy económicos, puedes comer por menos de 4 euros. No sabrás que estás comprando hasta que abras el paquete: como el desperdicio a diario en un establecimiento es muy difícil de predecir, se han creado los “pack sorpresa”, cuyo contenido depende de los alimentos que no se hayan vendido ese día.

Apps | iStock

Olio

Red vecinal que te conecta con vecinos y negocios a tu alrededor para compartir comida excedente pero no solo eso, también encontrarás, por ejemplo, artículos del hogar. Es decir, que si algo te sobra en casa o ya no lo quieres, en vez de tirarlo, puedes regalarlo. Todo lo que se comparte en esta app es gratis: para agregar artículos basta añadir una foto del mismo y una descripción breve.

Komefy

Muy similar a To Good to Go con la particularidad de que aquí si sabes lo que estás comprando porque está claramente identificado: lo primero que tienes que hacer es localizar los productos disponibles a tu alrededor, acto seguido seleccionas lo que te interesa, tendrás que ir a buscarlo a la hora que se te indique. Y poco más: puedes encontrar comida de calidad con descuentos del 50% (por ejemplo, las pastelerías Mamá Framboise están dentro de esta plataforma). Hay supermercados, restaurantes, fruterías, panaderías, etc.