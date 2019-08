Las uñas largas siempre son una opción. A diferencia de las extra largas, que hoy día están tan de moda y encima son postizas, las uñas naturales son atemporales, y es cierto que requieren de ciertos cuidados, por eso eso es normal que acabes recurriendo a profesionales que se encarguen de dejarlas ideales. Pero también puedes hacerte la manicura tú misma, y es algo sencillo que sólo es cuestión de práctica. Es normal que ciertas cosas no sepas cómo llevarlas a cabo. Por ejemplo, si no sabes cómo limarte las uñas para darles una forma que hagan lucir increíbles tus manos y muy favorecedoras, dale al play, que te damos unos buenos tips.

Puede ser que decidas no morderte más las uñas o que te guste tenerlas siempre largas. Si es así, serás consciente de que es complicado lograr tener todas las uñas de la mano perfectas, y sueles acudir a una persona experta para que te haga la manicura. Pero se puede hacer en casa, sólo hace falta saber dos o tres cosas y practicarlas. Requieren de cuidados específicos, pues al estar constantemente expuestas a agresiones del exterior, es muy fácil que se dañen. Usas las manos para casi todo. Por eso debes cuidar su fortalecimiento para que no se rompan con facilidad.

Pero una vez logras que crezcan tras haberlas estado cuidando, llega el paso más importante: dar forma a las uñas de las manos. Es crucial este momento pues condicionará el resultado final por completo, además de que puede echar a perder todo el trabajo previo. Es aún más delicado que cortarse el pelo: basta con un pequeño despiste o un mal gesto para que no haya vuelta atrás y la uña se quede más corta de lo que querías, o con una forma que te das cuenta de que no queda bien con la forma de tus manos, o que no es la misma que el resto.

Si no quieres arriesgarte a descubrir qué forma de uñas te quedará mejor sin tener ninguna idea previa, te aconsejamos que mires este vídeo, donde descubrirás que tu uña puede verse ideal sin necesidad de que te des muchos quebraderos de cabeza y te queden ideales.

