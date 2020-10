DO IT YOURSELF

Cómo hacer maquillaje casero y fácil para Halloween

La Noche de Brujas está a la vuelta de la esquina y celebréis o no el 31 de octubre, cada día son más los aficionados por disfrazarse en esta fecha, sobre todo los más pequeños de la casa. Lo importante, además de divertirse, es no maltratar la piel con productos químicos. Por eso, nada mejor que recurrir a ingredientes fáciles de encontrar, caseros y naturales.