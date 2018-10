Cómo evitar que el acné te deje cicatrices en la piel

Las cicatrices causadas por el acné aparecen como un doble castigo. Primero porque tuvimos que lidiar con el granito y segundo porque las cicatrices nos recuerdan que no deberíamos haberlo tocado. Afortunadamente para nosotras, podemos seguir varios pasos para evitar las cicatrices de acné.

Lo primero y más importante es evitar a toda costa tocarnos el grano, ya que si lo hacemos es más probable que termine quedando marca. Pero si no has podido resistirte, no te preocupes. En este vídeo te explicamos el proceso a seguir desde el mismo momento en que aparece la pequeña costra. No quedará ni rastro de la cicatriz.

Este vídeo también recoge consejos caseros para acelerar la curación. Sabrás por experiencia que en algunos casos el proceso puede alargarse más de 15 días.

Si tu problema es que la marca ya se observa sobre la piel, después de que el granito haya curado, tenemos también la forma de ir atenuándola. Te invitamos a que des al play y te olvides de las capas de maquillaje como única alternativa al acné.