Seguro que alguna vez te ha pasado que no te entra esa camiseta o ese pantalón que tanto te gustaba (esperemos que no sea tu favorito) y antes te quedaba perfecto. No hay nada peor que, para más inri, tu peso sea exactamente igual, es decir, solo puede haber un culpable: la lavadora. O, en su defecto, un segundo sospechoso: la secadora. El caso es que ya está, parece que se acerca el fin del mundo, (será por la importancia que le damos a la ropa) esa prenda que tanto te gustaba no la vas poder volver usar ¿O sí? En el vídeo te explicamos cómo salvar ese “fin del mundo”.

El porqué se encoje la ropa es debido a su fabricación, ya que está hecha de polímeros, y estos tienen que estar tensados y estirados para poder fabricar esas fibras. Estas fibras, en su estado natural, son mas reducidas, y con el calor disminuye el estiramiento de los polímeros y hacen, a su vez que las fibras encojan. Además, ciertos tejidos tienden a compactarse y enroscarse sobre sí mismos. Unidos al calor y los movimientos bruscos de nuestra lavadora, producen más uniones y nudos, lo que causa un terrible desenlace: nuestras queridas prendas encogidas.

La ropa puede encoger por culpa de la lavadora o de la secadora (o por no haber seguido correctamente las indicaciones que el fabricante añade en la etiqueta). Pero, existe un método para devolver el tamaño original de la ropa que ha encogido. Descubre en el vídeo el método para devolver el tamaño original de tus prendas que han encogido y ya no te quedan como antes.

Es innegable que la forma de vestir es nuestra carta de presentación, transmite información sobre nosotros mismos y sobre nuestra personalidad. En el siglo que vivimos no podemos obviar que la primera impresión cuenta (aunque no sea lo más importante) y que existen los prejuicios por muy erróneos o injustos que sean. Tal vez, por eso existen numerosos blogs de moda, o apps completamente dedicadas a la ropa, tal vez, por eso se le da en estos días tanta importancia a las famosas Instagramers, convirtiéndose en las personalidades de la actualidad.

