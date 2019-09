Da igual lo mucho o lo poco que nos guste cocinar, todos tenemos que comer y si lo hacemos de la mejor forma posible y con recetas sencillas mejor. ¿Y que hay más sencillo que cocinar sin usar el horno, ni la sartén, ni el microondas ni nada que desprenda calor? Seguramente pensarás que es prácticamente imposible más allá que hacernos una ensalada o un rico gazpacho o salmorejo. Pero no. En este vídeo te enseñamos unas recetas de lo más fáciles pero también de lo más deliciosas, y ¡sin usar nada más que alimentos!

Si no apetece cocinar y no quieres estar pendiente del fuego, o hace calor y no apetece estar abriendo el horno o con el calor de la sartén enfrente de la cara y queremos algo más elaborado que un sándwich o una ensalada. Pues bien, puedes seguir siendo un cocinillas con estas recetas sin usar calor, muy sencillas y deliciosas.

Llevar la comida al trabajo o a la universidad es un recurso más que habitual en estos días que vienen, la vuelta al cole es para todos y septiembre es un mes, cuanto menos, movido. Fin de vacaciones, inicio de clases, vuelta al trabajo, los niños al cole… Y llegamos de descansar para la vuelta a la rutina de no parar, entre lo que incluye además del poco tiempo, la necesidad de cocinar. Sabemos que la alimentación es algo muy importante y que no debemos descuidar nunca.

Para que no se nos haga cuesta arriba el tema de la comidas a contrarreloj traemos estas recetas que con algo de previsión y su poca dificultad, nos sacarán de un apuro, además de que son variadas y naturales. Una opción perfecta para no caer en la 'fake fooder' ni en los ultraprocesados y que podemos consumir fríos y conservando la comida en el tiempo. No te pierdas las recetas en el vídeo.

