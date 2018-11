¿Por qué las mujeres tienen los orgasmos cada vez más jóvenes?

El sexo despierta nuestra curiosidad a una tierna edad. Todo el mundo parece estar obsesionado con el mismo, aparece en anuncios de la tele, en películas -siempre que los padres no cambien de canal-, y siempre provoca una risa tonta. El sexo, de hecho, también crea altas expectativas, sobre todo cuando se llega a la adolescencia, las hormonas nos dominan, y nos obsesionamos con cómo será esa primera vez. Sin embargo, cuando llega el momento, no siempre resulta tan placentero como pensábamos, sobre todo en el caso de las mujeres. Y es que el placer sexual, a veces, necesita cocinarse más a fuego lento, y el orgasmo lleva su tiempo.

De hecho, pese a los mitos del amor romántico, no es común llegar al orgasmo durante las primeras relaciones sexuales, sino que se tarda un tiempo en aprender a dominarlo. Pero eso no quiere decir que las mujeres tarden más que los hombres en descubrir el orgasmo, sino que lo prueban más fácilmente a solas que en pareja. Y cada vez lo hacen a una edad más temprana.

Según un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, realizado con alrededor de 1.300 mujeres suecas, en un rango de edad de 18 a 74 años, las mujeres de mayor edad habían tenido su primer orgasmo en torno a los 19 años, mientras que las generaciones más jóvenes decían haber llegado al clímax ya en los 16 años. La diferencia de edad, según el estudio, no era que ahora las mujeres tengan relaciones sexuales antes, sino que de hecho se masturbaban antes de tener una pareja sexual. Cosa que no habían hecho las mujeres más mayores.

Como explica la sexóloga Soraya Calvo, “Los primeros orgasmos son más habituales con la masturbación que con parejas eróticas”, y la explicación es tan sencilla como que “El desconocimiento sobre el propio cuerpo y sus reacciones puede conllevar ciertas dificultades para lograr el orgasmo en pareja. Si yo no sé lo que me gusta, ¿cómo voy a comunicárselo a mi pareja? ¿Cómo voy a orientarle?”.

Si bien, la masturbación femenina sigue siendo más tabú que la masculina, lo cierto es que el concepto del autoerotismo está variando, de manera que actualmente “Las mujeres jóvenes estamos más concienciadas de que el placer también es cosa nuestra”.

Placer | iStock

De hecho, la sexóloga, acostumbrada a trabajar con público joven, asegura que “Las chicas y los chicos suelen empezar a masturbarse a edades parejas”, lo que ocurre es que “La manera en que esto se comenta y se trata socialmente es muy diferente”.

En este sentido, señala que mientras “La masturbación masculina es abordada por los grupos de amigos y por el entorno a edades muy tempranas, y en ocasiones los chicos aprenden de sus pares”, en el caso de las chicas “Existe una especie de ‘silencio normativo’ que marca tabúes, miedos y recelos”. De esta forma es incierto que las chicas jóvenes no se masturben, lo que ocurren es que hablan menos de ello.

Incluso cabría preguntarse si al madurar antes, las mujeres tienen un despertar sexual más temprano que los hombres, y lo que ocurre es que hay más miedo al cuerpo, por tener que explorar una anatomía más “interna”, que los genitales masculinos, a los que tienen más acceso y están más familiarizados.

Sin embargo, parece que la cuestión de fondo es otra. Como señala Calvo, “El deseo de las mujeres va muy en la línea de la aparición de los sentimientos románticos; su vinculación es indisoluble en una sociedad en la que se plantea un esquema relacional femenino que conjuga amor y deseo erótico, como dos partes inseparables de las vinculaciones entre los sexos”. En este sentido, las mujeres vinculan más su despertar sexual a los primeros enamoramientos.

“Al final todo esto tiene más que ver con las ideas de masculinidad y feminidad hegemónica planteadas en las series, la música y los influencers de Instagram y Youtube, que con la maduración”, insiste la sexóloga. Por ello, quizás los 16 años sean precisamente la edad de ese primer orgasmo, que llega con ese primer amor, aunque sea cada uno en su casa.